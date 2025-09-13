 
Stuttgarter Kickers gegen SCF II Braig und Berisha brillant – Kickers feiern höchsten Saisonsieg

5
Die Kickers-Spieler bejubeln das 1:0 durch David Braig (re.). Foto: Baumann

Die Stuttgarter Kickers bestrafen die Fehler des SC Freiburg II eiskalt, schießen schöne Tore und feiern mit 4:0 ihren höchsten Saisonsieg. Grund zum Abheben besteht dennoch nicht.

Sport: Jürgen Frey (jüf)

Die Feierlichkeiten vor dem B-Block fielen etwas ausgelassener aus. Auch die Ehrenrunde dauerte nach dem höchsten Saisonsieg länger als sonst. Kein Wunder, dass Stürmer David Braig erst eine Viertelstunde nach dem Abpfiff in die Katakomben des Gazi-Stadions kam und mit einem breiten Grinsen seine Einschätzung zum 4:0 (3:0) des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers gegen den SC Freiburg II zum Besten gab: „Heute ist ein sehr, sehr glücklicher Tag – auch für mich“, sagte der Mann des Tages und blickte gleich nach vorne: „Die Abläufe mit unserer jungen Truppe sind gefestigt, die Brust wächst mit jedem Erfolgserlebnis, das gibt Mut für die weiteren Aufgaben.“

 

Braig an allen Toren beteiligt

Der 34-Jährige hatte den Treffer zum 1:0 (18.) erzielt und den Schlusspunkt zum 4:0 (59.) gesetzt. Dazwischen war er an beiden Toren des zweiten Doppelpackers maßgeblich beteiligt: Nach Braigs aggressiver Balleroberung legte David Tomic quer auf Flamur Berisha – 2:0 (32.). Vor Berishas akrobatischen Seitfallzieher Marke Tor des Monats zum 3:0 (44.) hatte Braig eine Ecke von Per Lockl per Kopf auf den Torschützen verlängert.

Flamur Berisha trifft zum 3:0. Foto: IMAGO/DeFodi Images

Die 3850 Zuschauern hatten an dem Offensivspektakel ihre helle Freude, doch der klare Halbzeitstand spiegelte die Kräfteverhältnisse nicht korrekt wider. Denn die Freiburger zeigten durchaus ihre spielerischen Qualitäten, die Kickers-Defensive wirkte nicht immer sattelfest. Die Abwehrspieler blockten aber, wenn es brenzlig wurde, immer wieder voller Leidenschaft die Bälle ab.

„Wir haben alles investiert, um Freiburger Torabschlüsse zu verhindern, und in der Offensive hatten wir Power und Effizienz“, lobte Trainer Marco Wildersinn sein Team – ohne in Euphorie auszubrechen: „Es gibt keinen Grund durchzudrehen. Wir haben viele Themen, an den wir arbeiten können.“ Dann fühte er noch hinzu: „So weit waren Freiburg und wir nicht auseinander. Weder von der Leistung noch vom Alter.“

Allerdings mit einer Ausnahme: David Braig. Mit seiner Routine bestrafte der Oldie die jugendliche Naivität der Freiburger Verteidigung, die sich in der Spieleröffnung entscheidene Schnitzer leistete. „Wir haben maximale Geschenke verteilt“, klagte SC-Coach Bernhard Weis.

Aufstellung Kickers

Dumrath - Udogu (70. Blank), Danquah (83. Schwab), Petrovic, Borac - Tomic, Lockl (81. Abdullahu), Kiefer - Frauendorf (70. Hencke), Braig (70. Faß), Berisha.

Bank: Neaime, Schembri, Fundel, Skenderovic.

Nicht im Kader: Dornebusch, Mauersberger, Stojak, Mulaj, Mitrovic, Zaiser, Unsöld.

Saison 2025/26

Ergebnisse und Termine
1. Göppinger SV – Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Stuttgarter Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers (Samstag, 20. September, 14 Uhr), FC Bayern Alzenau – Kickers (Samstag, 27. September, 14 Uhr), Kickers – SGV Freiberg (Dienstag, 30. September, 19 Uhr). (jüf)

