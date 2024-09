Die Stuttgarter Kickers wollen die Reise im WFV-Pokal fortsetzen. Im Achtelfinale treffen die Blauen am Dienstagabend um 19 Uhr auf den SGV Freiberg. Wir tickern die Partie live.

red/jor 03.09.2024 - 17:00 Uhr

Die S tuttgarter Kickers treffen im Achtelfinale des WFV-Pokals am Dienstagabend auf den Liga-Konkurrenten SGV Freiberg. Anpfiff im Gazi-Stadion auf der Waldau ist um 19 Uhr. Nach dem 0:0-Unentschieden am vergangenen Samstag in Göppingen, wollen die Blauen nun im Pokal zu Hause wieder einen Erfolg feiern.