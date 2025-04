Es ist Spiel eins nachdem klar ist, dass die Stuttgarter Kickers in dieser Saison den Drittliga-Aufstieg nicht mehr packen werden. Trainer Marco Wildersinn kündigt dennoch gegen den SGV Freiberg einen Auftritt voller Energie an.

Ob es sich auswirken wird, dass für den Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers der Aufstiegszug abgefahren ist? „Das darf es nicht“, betont Trainer Marco Wildersinn vor dem Heimspiel an diesem Mittwoch (19 Uhr/Gazi-Stadion) gegen den Tabellen-Dritten SGV Freiberg. „Wir haben nun zwar die Gewissheit, dass Hoffenheim II auf Strecke besser ist, aber wir sind ehrgeizig genug, die Saison bestmöglich abzuschließen und wollen noch ein paar Plätze gutmachen.“ Mit einem Dreier im württembergischen Derby würde man von Rang sechs auf vier klettern.

Unsere Empfehlung für Sie Stuttgarter Kickers Diese Lehren gilt es für die Blauen zu ziehen Bei 14 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter TSG Hoffenheim II ist der Aufstiegszug für die Stuttgarter Kickers vor dem Heimspiel gegen den SGV Freiberg abgefahren. Was sind die Gründe? Welche Lehren müssen mit Blick auf die neue Saison gezogen werden?

Mit voller Energie wolle man in das Freiberg-Spiel gehen – mit einem gegenüber dem 0:3 bei der TSG Hoffenheim II unveränderten Kader. Offensivmann Christian Mauersberger wäre zwar nach abgesessener Gelbsperre wieder spielberechtigt, doch ein Riss des Innenmeniskus legt ihn auf Eis. Die weitere Behandlungsmethode ist noch offen, fest steht, dass die Saison für den 29-Jährigen gelaufen ist. Inwieweit sich die Verletzung mit Blick auf die neue Runde (Trainingsauftakt ist am 19. Juni) auswirkt, ist ebenfalls noch unklar.

Lesen Sie auch

Änderungen wird es geben

Wildersinn wird in der Englischen Woche Änderungen in der Anfangsformation vornehmen, ohne dabei alles über den Haufen zu werfen, was in Anbetracht der Verletztenmisere ohnehin schwer möglich wäre. „Wir werden rotieren, aber mit Augenmaß“, so der Coach.

Leon Neaime hat zwar immer noch leichte Probleme wegen seiner Hüftprellung, ein Wechsel zwischen den Pfosten ist aber nicht vorgesehen. „Wir haben uns für Leon entschieden. Dass er bei der einen oder anderen Situation vielleicht nicht ganz so glücklich aussah, muss man einem jungen Torwart zugestehen. Wir stärken ihm jedenfalls den Rücken“, betonte Wildersinn. Bereits am Samstag steht für die Blauen dann schon das nächste Heimspiel an. Dann kommt der abstiegsgefährdete Tabellen-14. Bahlinger SC auf die Waldau.

Ergebnisse und Termine 2025

Regionallliga

Kickers – FC Gießen 3:0, FC-Astoria Walldorf – Kickers 3:2, Kickers – 1. Göppinger SV 3:0, TSV Steinbach Haiger – Kickers 2:1, Kickers – Kickers Offenbach 1:1, FSV Frankfurt – Kickers 0:1, TSG 1899 Hoffenheim II – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg (9. April, 19 Uhr), Kickers – Bahlinger SC (12. April, 14 Uhr), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers (19. April, 14 Uhr), Kickers – Eintracht Trier (27. April, 14 Uhr), Kickers – SC Freiburg II (3. Mai, 14 Uhr), 1. FSV Mainz 05 – Kickers (10. Mai, 14 Uhr), Kickers – KSV Hessen Kassel (17. Mai, 14 Uhr). (jüf)