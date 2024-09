Bereits im Achtelfinale treffen die Regionalligisten Stuttgarter Kickers und SGV Freiberg aufeinander. Der Sieger hat nicht die schlechtesten Karten, den WFV-Pokal auch zu gewinnen. Nicht nur deshalb steckt in dem Duell viel Brisanz.

Jürgen Frey 02.09.2024 - 12:20 Uhr

Die Stuttgarter Kickers sind nach sechs Spielen in der Fußball-Regionalliga immer noch ungeschlagen. Der SGV Freiberg hat die vergangenen drei Punktspiele dagegen allesamt verloren. „Wer in diese Partie mit mehr Selbstvertrauen geht, dürfte klar sein“, sagt Freibergs Trainer Roland Seitz vor dem WFV-Pokal-Achtelfinalduell an diesem Dienstag (19 Uhr/Gazi-Stadion).