In einem heiß umkämpften Duell gegen einen robusten Gegner spielen die Stuttgarter Kickers gegen Eintracht Trier 1:1. Vor 4630 Zuschauern trifft Melkamu Frauendorf für die Blauen.
Die Stuttgarter Kickers haben erstmals in dieser Regionalligasaison Punkte liegen gelassen, doch so richtig unzufrieden war nach dem heiß umkämpften 1:1 gegen Eintracht Trier keiner der 4630 Zuschauern. Auch Lutz Siebrecht kam nicht mit hängendem Kopf in die Katakomben des Gazi-Stadions: „Ich kann mit dem Punkt durchaus leben, ein guter und gefährlicher Gegner hat uns alles abverlangt“, sagte der Geschäftsführer Sport der Blauen. Auch Trainer Marco Wildersinn zog ein positives Fazit: „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Ein Riesenkompliment für diese Energieleistung in der Englischen Woche.“