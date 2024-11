Präsident der Stuttgarter Kickers Steht Rainer Lorz zur Verfügung? Die Entscheidung ist gefallen

Am Samstag spielen die Stuttgarter Kickers bei Hessen Kassel, am Montag findet die Mitgliederversammlung des Regionalligisten statt. Dort stehen auch Neuwahlen an, Präsident Rainer Lorz hat eine Entscheidung getroffen.