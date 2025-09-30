Nachwuchs der Stuttgarter Kickers: Harun Gülcan und Max Füssenhäuser – Trainer-Juwele für die Asse von morgen

Harun Gülcan nennt es eine „coole Geschichte“. Der Trainer der U19 der Stuttgarter Kickers spielt am 3. Oktober (12 Uhr) in der zweiten DFB-Pokal-Runde mit seinem Team bei dem Club mit dem mutmaßlich längsten Vereinsnamen bundesweit. Es geht zum Jugendförderverein Ahlerstedt/Ottendorf/Bargstedt/Harsefeld/Heeslingen, kurz JFV A/O/B/H/H. „Das ist ein guter Gegner. Sie haben in der ersten Runde den Nachwuchs von Zweitligist 1. FC Magdeburg ausgeschaltet“, warnt der 31-Jährige davor, das Team aus dem Landkreis Stade, zwischen Bremen und Hamburg, in irgendeiner Weise zu unterschätzen.