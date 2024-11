Die Stuttgarter Kickers fahren mit dem 3:1 in Kassel zum Vorrundenende erstmals in dieser Saison zwei Siege in Serie ein. Das schadet der Stimmung bei der Mitgliederversammlung nicht, auf der ein leichtes Jahresdefizit verkündet wird.

Jürgen Frey 17.11.2024 - 12:55 Uhr

So richtig emotional und hitzig verliefen die wenigsten Mitgliederversammlungen der Stuttgarter Kickers in den vergangenen Jahren. Und auch an diesem Montag (ab 19 Uhr) dürfte es im SSB-Waldaupark tendenziell harmonisch zugehen. Zumal die Regionalliga-Mannschaft eine Steilvorlage geliefert hat: Mit dem souveränen und verdienten 3:1 (1:0) beim KSV Hessen Kassel hat sie zum Vorrundenschluss erstmals in dieser Saison zwei Spiele in Serie gewinnen können. Der Rückstand auf die Spitze, der schon 13 Punkte betrug, konnte auf acht Zähler verkürzt werden, da der bisherige Tabellenführer FSV Frankfurt nach 14 ungeschlagenen Spielen beim Aufsteiger 1. Göppinger SV mal wieder mal ein Ligaspiel mit 0:1 verlor.