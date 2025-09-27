Stuttgarter Kickers in Alzenau: Nächste Pleite – die Blauen weit weg von ihren Ansprüchen

Mit hängenden Köpfen gingen die Spieler der Stuttgarter Kickers nach dem Abpfiff zu ihren rund 200 mitgereisten Fans. Nach ein paar klaren Worten des Capos, gab es aufmunternden Applaus. Schließlich steht nach dem äußerst ernüchternden 0:3 (0:0) beim FC Bayern Alzenau schon an diesem Dienstag (19 Uhr) das Heimspiel gegen souveränen Spitzenreiter SGV Freiberg (neun Spiele, neun Siege) an. Was der Sport-Geschäftsführer Lutz Siebrecht da erwartet? „Dass die Mannschaft solide gegen den Ball arbeitet, jeder seine Aufgabe erfüllt, das eins zu eins umsetzt, was das Trainerteam vorgibt“, sagte der 57-Jährige.