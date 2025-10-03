Die Stuttgarter Kickers wollen die positive Energie aus dem Spiel gegen den SGV Freiberg auch auswärts beim FSV Frankfurt auf den Platz bringen. Wird es zu einem Torwartwechsel kommen?
03.10.2025 - 15:02 Uhr
Drei Auswärtsspiele haben die Stuttgarter Kickers in dieser Regionalliga-Saison jeweils mit 0:3 verloren – beim 1. FSV Mainz 05 II, beim KSV Hessen Kassel und beim FC Bayern Alzenau. Zwei Partien auf fremden Plätzen haben die Blauen aber auch mit 1:0 gewonnen – bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz und beim TSV Steinbach Haiger.