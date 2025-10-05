Stuttgarter Kickers in Frankfurt: Vierte 0:3-Auswärtspleite nach harmlosem Auftritt

Wieder einmal stemmten die Spieler der Stuttgarter Kickers nach einem Auswärtsspiel enttäuscht die Hände in die Hüfte. Wie schon in Mainz, Kassel und Alzenau verlor der Fußball-Regionalligist auch vor 1443 Zuschauern beim FSV Frankfurt mit 0:3 (0:2). Damit haben die Blauen aus den vergangenen vier Spielen nur einen Punkt geholt. „Das fühlt sich richtig schlecht an, richtig beschissen. Wir hatten im Gegenpressing keinen Zugriff, und waren vorne in vielen Situationen zu harmlos. Die Niederlage schmerzt sehr, tut richtig weh, wir müssen sie jetzt aufarbeiten“, sagte Trainer Marco Wildersinn.