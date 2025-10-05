Stuttgarter Kickers in Frankfurt: Vierte 0:3-Auswärtspleite nach harmlosem Auftritt

Wieder einmal stemmten die Spieler der Stuttgarter Kickers nach einem Auswärtsspiel enttäuscht die Hände in die Hüfte. Wie schon in Mainz, Kassel und Alzenau verlor der Fußball-Regionalligist auch vor 1443 Zuschauern beim FSV Frankfurt mit 0:3 (0:2). Damit haben die Blauen aus den vergangenen vier Spielen nur einen Punkt geholt. „Das fühlt sich richtig schlecht an, richtig beschissen. Wir hatten im Gegenpressing keinen Zugriff, und waren vorne in vielen Situationen zu harmlos. Die Niederlage schmerzt sehr, tut richtig weh, wir müssen sie jetzt aufarbeiten“, sagte Trainer Marco Wildersinn.

Wechsel im Kickers-Tor Der Kickers-Chefcoach hatte mit Leon Neaime für Bela Dumrath einen neuen Keeper zwischen die Pfosten gestellt. Der musste schon nach sechs Minuten hinter sich greifen. Nach einem langen Ball aus der Frankfurter Hälfte verlor Innenverteidiger Milan Petrovic das Laufduell mit Ismail Harnafi – 0:1 (6.). Nach 25 Minuten lagen die Kickers dann bereits mit 0:2 hinten. Birkan Celik schlenzte einen Freistoß aus 20 Metern ins Netz, der Ball sah nicht unhaltbar für Neaime aus. Was nichts daran ändert, dass die Blauen in dieser Situation auch vorher schon besser hätten verteidigen müssen.

Insgesamt ließ das Wildersinn-Team den nötigen Biss und die richtige Gier vermissen. Es leistete sich Fehler beim Spielaufbau, immer wieder gab es nach Ballverlusten Räume für den FSV. Vor allem die Anfälligkeit bei Kontern war auffallend. Nach einer halben Stunde änderte Wildersinn die Grundordnung, stellte vom 5-2-1-2- auf ein 4:3:3-System um. Der rechte Innenverteidiger Nico Blank rückte ins Mittelfeld vor.

Grund zu jubeln hatte im Bornheimer Hang nur der FSV. Foto: IMAGO/Hartenfelser

Impulse nach vorne brachte die Änderung nicht. Hatten die Kickers den Ball, brachte das selten Raumgewinn. Kamen sie in der Frankfurter Hälfte zu Balleroberungen, verstolperten sie das Leder in aussichtsreichen Überzahlsituationen. Und wie schon so häufig in dieser Saison fehlten im gegnerischen Strafraum Präsenz und Entschlossenheit. Spätestens nach dem 3:0 (69.) durch Harnafi war die Partie entschieden.

Für die Kickers und auch Trainer Marco Wildersinn wird die Luft nun dünner. Denn von der immer wieder angesprochenen Entwicklung der Mannschaft ist nichts zu sehen, zumindest nicht auf fremden Plätzen. Am kommenden Samstag (14 Uhr) geht es daheim gegen den Tabellenvorletzten Bahlinger SC. Der Druck ist groß.

Aufstellung Kickers

Neaime – Udogu, Blank, Petrovic, Schwab, Fundel (75. Borac) – Zaiser (46. Abdullahu), Kiefer (75. Lockl) – Frauendorf (64. Hencke) – Unsöld (46. Braig), Berisha.

Bank: Dumrath, Schembri, Skenderovic, Faß.

Nicht im Kader: Dornebusch, Mauersberger, Stojak, Mulaj, Tomic, Danquah.

Saison 2025/26

Ergebnisse

1. Göppinger SV – Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Stuttgarter Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0, FC Bayern Alzenau – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg 1:1, FSV Frankfurt – Kickers 3:0.

Termine

Kickers – Bahlinger SC (Samstag, 11. Oktober, 14 Uhr), TSG Balingen – Kickers (Samstag, 18. Oktober, 14 Uhr), Kickers – TSV Schott Mainz (Samstag, 25. Oktober, 14 Uhr), FC 08 Homburg – Kickers (Sonntag, 2. November, 14 Uhr), Kickers – FC-Astoria Walldorf (Samstag, 8. November, 14 Uhr), SG Sonnenhof Großaspach – Kickers (Samstag, 15. November, 14 Uhr), Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (Samstag, 22. November, 14 Uhr), SV Sandhausen – Kickers (Sonntag, 30. November, 14 Uhr), Kikers – Eintracht Trier (5./6./7. Dezember). (jüf)