Die Stuttgarter Kickers sind in die neue Saison gestartet. Wie die Partie der Blauen bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz lief, können Sie hier nachlesen.

Die Stuttgarter Kickers sind am heutigen Sonntag in die neue Regionalligasaison gestartet. Um 14 Uhr gastierte die Mannschaft von Trainer Marco Wildersinn bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz.

Unter der Woche hatten die Degerlocher in der zweiten Runde des WFV-Pokals den Oberligisten 1. Göppinger SV um Ex-Kickers-Spieler Kevin Dicklhuber souverän mit 2:0 besiegt.

Auch der Auftakt in der Liga war erfolgreich. Am Ende reichte dem Team von der Waldau ein Tor für den ersten Dreier der Saison. Wie die Partie lief, können Sie hier im Liveticker nachlesen, den die Blauen in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Kommenden Sonntag steht dann das erste Heimspiel der neuen Saison an. Dann erwarten die Blauen den Topfavoriten SV Sandhausen im Gazi-Stadion. Anpfiff ist um 14 Uhr.