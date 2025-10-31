Nach drei Dreiern hintereinander wollen die Stuttgarter Kickers auch am Sonntag beim FC 08 Homburg ihre Erfolgsserie fortsetzen. Coach Marco Wildersinn hat alle Mann an Bord.
31.10.2025 - 06:00 Uhr
Sechs Regionalligaspiele stehen für die Stuttgarter Kickers in diesem Kalenderjahr noch auf dem Programm, drei gehören zur Hinrunde, drei bereits zur Rückrunde. Dabei kommen die Blauen nur noch zweimal in den Genuss von Heimspielen im Gazi-Stadion gegen den FC-Astoria Walldorf (8. November) und gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (22. November, jeweils 14 Uhr).