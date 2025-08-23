Stuttgarter Kickers in Mainz: Ein Tag zum Vergessen für die Blauen

Es lief die 88. Minute und die Regionalligapartie vor den 818 Zuschauern im Bruchwegstadion war beim Stand von 3:0 längst gelaufen. Da leistete sich Flamur Berisha nahe der Mittellinie ein überflüssiges Foul und flog mit der Gelb-Roten Karte vom Feld. Es war der negative Höhepunkt eines sehr ernüchternden Auftritts der Stuttgarter Kickers beim 1. FSV Mainz 05 II. Denn der Offensivmann fehlt nun am kommenden Freitag (19 Uhr/Gazi-Stadion) im Heimspiel gegen Kickers Offenbach. Der 25-Jährige wird sich selbst am meisten darüber ärgern. Denn er ist erfahren genug, um zu wissen, dass er mit Gelb vorbelastet, bei dem Zweikampf abseits der Gefahrenzone lieber weggeblieben wäre.