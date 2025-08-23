Stuttgarter Kickers in Mainz: Ein Tag zum Vergessen für die Blauen

Es lief die 88. Minute und die Regionalligapartie vor den 818 Zuschauern im Bruchwegstadion war beim Stand von 3:0 längst gelaufen. Da leistete sich Flamur Berisha nahe der Mittellinie ein überflüssiges Foul und flog mit der Gelb-Roten Karte vom Feld. Es war der negative Höhepunkt eines sehr ernüchternden Auftritts der Stuttgarter Kickers beim 1. FSV Mainz 05 II. Denn der Offensivmann fehlt nun am kommenden Freitag (19 Uhr/Gazi-Stadion) im Heimspiel gegen Kickers Offenbach. Der 25-Jährige wird sich selbst am meisten darüber ärgern. Denn er ist erfahren genug, um zu wissen, dass er mit Gelb vorbelastet, bei dem Zweikampf abseits der Gefahrenzone lieber weggeblieben wäre.

Erste Pflichtspielniederlage im sechsten Spiel

Auch ohne Berisha gilt es für die Mannschaft von Trainer Marco Wildersinn gegen OFC wieder ein anderes Gesicht zu zeigen, als bei ihrer ersten Saisonniederlage im sechsten Pflichtspiel. „Wir waren heute nicht klar genug, wir haben zu viel klein-klein gespielt, uns zu oft verzettelt und den Gegner zu den Toren eingeladen“, sagte Sport-Geschäftsführer Lutz Siebrecht.

Dabei waren die Kickers sehr gut ins Spiel gekommen. In ihren Heimtrikots begannen sie dominant und überzeugend. Es stimmte die Spielanlage, Bälle wurden zurückerobert. Nur beim Abschluss klebte Berisha das Pech am Stiefel: der agile Mittelstürmer traf zweimal nur den Pfosten (5. und 20.).

Kontrolle geht verloren

Danach riss der Faden. Die Blauen verloren komplett die Kontrolle über das Spiel. Die Mängelliste im einzelnen: Ungenauigkeiten und Unkonzentriertheiten im Aufbauspiel, riskante Pässe, Unentschlossenheit in den Zweikämpfen, teilweise Orientierungslosigkeit im eigenen Strafraum, fehlende Kaltschnäuzigkeit und Zielstrebigkeit nach vorne.

Noch vor der Halbzeit fielen die Gegentore durch Fabio Moreno Fell (29.) und Niklas Tauer (42.). Wer nach der Pause energische Gegenwehr und ein Aufbäumen gegen die erste Niederlage erwartete, wurde schwer enttäuscht. Die Kickers erspielten sich keine nennenswerte Torchance.

„Wir wollten, konnten aber nicht“

Es fehlte die Frische, es fehlte die Spritzigkeit. Die Einstellung wollte Siebrecht dem Team aber nicht absprechen: „Wir wollten schon, aber wir konnten heute nicht, weil wir es versäumt haben, klare Lösungen zu kreieren. Wir hätten auch mal hinter die Kette spielen sollen, über zweite Bälle zum Erfolg kommen sollen.“

﻿Einfacher spielten die Mainzer. Moreno Fell machte mit dem 3:0 (76.) alles klar. Dass dann auch noch Berisha vom Platz flog, rundete den Tag zum Vergessen ab. „Jetzt müssen andere für Flamur in die Bresche springen“, sagte Siebrecht, der weiter optimistisch bleibt: „Es war klar, dass mal ein kleiner Rückschlag kommen wird. Wir werden unsere Arbeit selbstbewusst fortsetzen und das Team Schritt für Schritt weiterentwickeln.“

Aufstellung Kickers

Dumrath – Udogu, Danquah (77. Faß), Schwab, Borac (63. Fundel) – Tomic, Zaiser, Kiefer (63. Abdullahu) – Hencke (63. Braig), Berisha, Frauendorf (77. Schembri).

Bank: Neaime, Blank, Lockl, Skenderovic.

Nicht im Kader: Mitrovic, Dornebusch, Mauersberger, Stojak, Petrovic, Tekerci, Mulaj.

Saison 2025/26

Ergebnisse und Termine

1. Göppinger SV – Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Stuttgarter Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Kickers – Kickers Offenbach (Freitag, 29. August, 19 Uhr), TSV Weilimdorf – Kickers (Mittwoch, 3. September, 17.15 Uhr/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers (Samstag, 6. September, 14 Uhr), Kickers – SC Freiburg II (Samstag, 13. September, 14 Uhr), KSV Hessen Kassel – Kickers (Samstag, 20. September, 14 Uhr), FC Bayern Alzenau – Kickers (Samstag, 27. September, 14 Uhr), Kickers – SGV Freiberg (Dienstag, 30. September, 19 Uhr). (jüf)