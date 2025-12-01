 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport

  4. Kickers-Fans zurückgeschickt – das sind die Hintergründe

Stuttgarter Kickers in Sandhausen Kickers-Fans zurückgeschickt – das sind die Hintergründe

Stuttgarter Kickers in Sandhausen: Kickers-Fans zurückgeschickt – das sind die Hintergründe
1
Aus dem B-Block gibt es im Gazi-Stadion die größte Unterstützung für die Kickers-Mannschaft. Foto: Baumann/HansjÃ¼rgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers mussten beim 1:2 in Sandhausen auf die Unterstützung von Teilen der aktiven Fan-Szene verzichten. Das sind die Hintergründe.

Sport: Jürgen Frey (jüf)

Rund 250 Fans der Stuttgarter Kickers unterstützten die Mannschaft der Blauen am vergangenen Sonntag im Fußball-Regionalligaspiel beim SV Sandhausen (1:2). Es hätten noch einige mehr sein können – doch 50 bis 60 Anhänger aus der aktiven Fan-Szene fuhren noch vor Spielbeginn in ihren Privat-Pkws wieder nach Hause, da die Polizei offenbar ein Betretungsverbot ausgesprochen hatte.

 

Am Vormittag schon in Sandhausen

Was war passiert? Einige Kickers-Fans aus der Ultra-Szene waren gemeinsam mit befreundeten Anhängern aus Österreich bereits am Samstag angereist, hatten nach dem Besuch des Weihnachtsmarktes in Heidelberg übernachtet. Sie kamen schon am frühen Sonntagvormittag nach Sandhausen und marschierten durch die Innenstadt. Ausschreitungen gab es nach bisherigen Erkenntnisse keine.

Unsere Empfehlung für Sie

Kickers verlieren in Sandhausen: Bitter! Chancenwucher kostet den Blauen die Punkte

Kickers verlieren in Sandhausen Bitter! Chancenwucher kostet den Blauen die Punkte

Die Stuttgarter Kickers investieren alles, versieben aber reihenweise Großchancen, belohnen sich nicht und unterliegen in Sandhausen 1:2. Trainer und Sportgeschäftsführer äußern sich.

Zu den Fans des SV Sandhausen besteht eine gegenseitige Abneigung, zumal die Nordbadener mit den Ultras des Oberligisten VfR Aalen befreundet sind. Zudem gab es aus dem Hinspiel in Degerloch im vergangenen August eine Vorgeschichte, als Kickers-Problemfans am Vormittag nach Sandhausen zu deren Treffpunkt gereist waren, um Auseinandersetzungen mit SVS-Fans zu suchen. Dies alles war der Polizei bekannt, entsprechend vorgewarnt, wachsam und präsent waren die Beamten bereits Sonntagvormittag in Sandhausen.

Offenbar gab es dann vor Ort ein „Kommunikationsproblem“, die Fans waren nicht bereit, mit der Polizei zu reden.

Unsere Empfehlung für Sie

News zu den Stuttgarter Kickers: U19 besiegt FC Bayern München

News zu den Stuttgarter Kickers U19 besiegt FC Bayern München

In unserem Newsblog halten wir die Fans der Stuttgarter Kickers mit Neuigkeiten rund um das Team, Ligarivalen und ehemalige Spieler auf dem Laufenden.

Die Beamten kesselten die Kickers-Fans ein, sprachen Platzverweise aus, nahmen die Personalien auf, manche Anhänger mussten auch mit aufs Revier, Minderjährige dort von ihren Eltern abgeholt werden. Eine erbetene aktuelle Stellungnahme des zuständigen Polizeipräsidiums Mannheim lag am Montagmittag noch nicht vor.

Für die Blauen steht in diesem Kalenderjahr noch ein Auswärtsspiel an – am kommenden Freitag (19 Uhr) bei Eintracht Trier. Eine geplante Busfahrt wurde wegen zu geringer Nachfrage abgesagt.

Weitere Themen

Fußball-Bundesliga: FC Augsburg trennt sich von Trainer Sandro Wagner

Fußball-Bundesliga FC Augsburg trennt sich von Trainer Sandro Wagner

Sandro Wagners erstes Cheftrainer-Engagement in Deutschlands Eliteliga dauert nur wenige Monate. Nach dem 0:3 in Hoffenheim erfolgt die Trennung. Ein alter Bekannter soll übernehmen.
Abschied VfB-Marketingvorstand: „Der schwäbische Bizeps ist knüppelhart“ – Rouven Kasper sieht Top-Perspektiven

Abschied VfB-Marketingvorstand „Der schwäbische Bizeps ist knüppelhart“ – Rouven Kasper sieht Top-Perspektiven

Nach vier Jahren verlässt der Marketingvorstand Rouven Kasper die VfB Stuttgart 1893 AG – und schwärmt im Exklusiv-Interview zum Abschied von den Perspektiven des Clubs.
Von Dirk Preiß und Philipp Maisel
VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News Dafina Redzepi debütiert für Nationalmannschaft

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.
Von David Scheu, Carlos Ubina, Philipp Maisel, Gregor Preiß und Heiko Hinrichsen
VfB Stuttgart: „Solche Spieler brauchst du“ – Klinsmann schwärmt von Undav

VfB Stuttgart „Solche Spieler brauchst du“ – Klinsmann schwärmt von Undav

Deniz Undav trifft und trifft – und jagt Jürgen Klinsmann eine vereinsinterne Bestmarke ab. Der Ex-Fußballstar wünscht sich den Stürmer des VfB Stuttgart bei der WM.
VfB Stuttgart: Der VfB rotiert sich in Hamburg selbst ins Abseits

VfB Stuttgart Der VfB rotiert sich in Hamburg selbst ins Abseits

Die Rochaden in seiner Startelf erweisen sich für Sebastian Hoeneß in Hamburg als Schuss in den Ofen. Der Trainer akzeptiert die Kritik – geht aber weiter unbeirrt seinen Weg.
Von Heiko Hinrichsen
Handball-WM der Frauen: Fünf Trümpfe für die Hauptrunde

Handball-WM der Frauen Fünf Trümpfe für die Hauptrunde

Nach den Handball-Partys in Stuttgart ist die DHB-Auswahl bereit für mehr. Wir präsentieren fünf Gründe, warum das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch fit für die Hauptrunde ist.
Von Jürgen Frey
Nicola Pietrangeli: Erster italienischer Grand-Slam-Sieger gestorben

Nicola Pietrangeli Erster italienischer Grand-Slam-Sieger gestorben

Das italienische Tennis trauert um einen seiner größten Spieler. Nicola Pietrangeli, der erste Grand-Slam-Sieger des Landes und Ikone seines Sports, ist tot.
VfB Stuttgart: Der unverzichtbare Undav – auch für Nagelsmann?

VfB Stuttgart Der unverzichtbare Undav – auch für Nagelsmann?

Deniz Undav hat den wohl besten November seiner bisherigen Fußballerkarriere gespielt und sich gleich zwei Rekorde geholt. Der VfB-Angreifer ist aktuell unverzichtbar.
Von Philipp Maisel
Leihspieler des VfB Stuttgart: Laurin Ulrich mit Befreiungsschlag

Leihspieler des VfB Stuttgart Laurin Ulrich mit Befreiungsschlag

Der 20-Jährige steht beim wichtigen Heimsieg des FC Magdeburg oft im Fokus – und erwartet nun am Dienstag eine schwierige Aufgabe.
Von David Scheu
Unnötiges 1:2 beim HSV: Zu viel Rotation: der VfB verteilt verfrühte Weihnachtsgeschenke

Unnötiges 1:2 beim HSV Zu viel Rotation: der VfB verteilt verfrühte Weihnachtsgeschenke

Oft hat der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß mit seinen Spielerrochaden ein gutes Händchen beweisen. Beim 1:2 gegen den Hamburger SV ging der Schuss nach hinten los.
Von Heiko Hinrichsen
Weitere Artikel zu Stuttgarter Kickers SV Sandhausen VfR Aalen Ultras Fans Eintracht Trier
 
 