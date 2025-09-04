 
  2. Sport

Stuttgarter Kickers Wer steht in Steinbach im Tor? Tendenz geht zu Bela Dumrath

1
Stammtorwart Bela Dumrath (re.) pausierte, Leon Neaime rettete die Blauen mit seinen Paraden in Weilimdorf. Foto: Pressefoto Baumann/Hansi Britsch

Die Stuttgarter Kickers sind im WFV-Pokal mit einem blauen Auge davon gekommen. Für das Regionalligaspiel beim TSV Steinbach Haiger stellen sich personelle Fragen.

Sport: Jürgen Frey (jüf)

Im Vorjahr war für die Stuttgarter Kickers nach einer Heimniederlage gegen den SGV Freiberg (1:3 n.V.) bereits im Achtelfinale Endstation. Diesmal überwintert der Fußball-Regionalligist im WFV-Pokal-Wettbewerb und steht im Viertelfinale (31. März/1. April 2026). Das ist – neben der Topleistung von Torwart Leon Neaime – der einzig positive, letztendlich aber entscheidende, Aspekt an dem 2:1 beim Verbandsligisten TSV Weilimdorf. „Unterm Strich ist das Weiterkommen das, was zählt. Aber klar haben wir uns über die Art und Weise unterhalten und werden unsere Schlüsse daraus ziehen“, sagte Trainer Marco Wildersinn mit einer Nacht Abstand am Donnerstag.

 

„Wir haben nullkommanull das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben, weder mit Ball noch ohne Ball. Wir waren viel zu träge im Kopf. Das war kollektives Versagen von allen – bis auf Leon Neaime, der ein sensationelles Spiel gemacht hat“, sagte Wildersinn.

Daher stellt sich die Frage: Wird das 20-jährige Eigengewächs zur Belohnung auch am Samstag (14 Uhr) im Regionalligaspiel beim TSV Steinbach Haiger zwischen den Pfosten stehen? In allen sieben Pflichtspielen vor der Partie in Weilimdorf bekam bisher stets Bela Dumrath (21) den Vorzug. Es waren Auftritte mit Licht und Schatten. Starke Paraden des 1,98-Meter-Mannes, vor allem auf der Linie, wechselten sich mit Unsicherheiten bei Flanken und Eckbällen ab.

Milan Petrovic (li.) gegen Bastian Joas: Gebrauchter Tag in Weilimdorf. Foto: Pressefoto Baumann/HansjÃ¼rgen B

Wildersinn will sich noch nicht endgültig festlegen, aber die Tendenz dürfte zu Dumrath gehen: „Dass Leon bereit wäre, steht nicht erst seit Weilimdorf außer Frage, doch auf der Torwartposition wechselt man nicht von Spiel zu Spiel. Das muss ganz besonders gut überlegt sein. Zumal Bela gegen Offenbach ein ordentliches Spiel gemacht hat.“

Dass Neaime einen Vertrag bis 2028 besitzt, Dumrath nur bis Saisonende vom Schweizer Erstligisten FC St. Gallen ausgeliehen ist, spielt bei den Überlegungen des Trainers keine Rolle: „Das ist völlig egal. Es geht darum, Spiele zu gewinnen. Derjenige, welcher das beste Gefühl vermittelt, spielt.“

Welches Duo spielt im Abwehrzentrum?

Offen ist auch noch, wer in Steinbach in der Innenverteidigung zum Einsatz kommt. Milan Petrovic wurde im Pokalspiel nach einer halben Stunde ausgewechselt. Wildersinn: „Er hat eine unterirdische Leistung gezeigt, aber ich hätte auch andere runternehmen können. Ich war mit seiner Einstellung nicht zufrieden.“ Für Petrovic kam Jacob Danquah. Vincent Schwab spielte als linker Innenverteidiger durch, liebend gerne würde der 21-Jährige das am Samstag bei seinem ehemaligen Club in Steinbach auch tun.

Ein weiteres Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Maximilian Zaiser. Nach seinen Oberschenkelproblemen stand er in Weilimdorf nicht im Kader. Der Mittelfeldstratege trainierte beim lockeren Training am Donnerstag mit. Wildersinn: „Ich hoffe, dass er am Samstag spielen kann.“

Die Qual der Wahl hat der Chefcoach auf der Mittelstürmerposition. Mit Marlon Faß, David Braig und Neuzugang Samuel Unsöld gibt es drei gelernte Neuner als Kandidaten. Zudem Flamur Berisha, der gegen Eintracht Trier und im Spiel beim Mainz 05 II in der Angriffsmitte am Ball war. In Steinbach dürfte der 25-Jährige aber wieder auf dem Flügel zum Einsatz kommen.

Saison 2025/26

Ergebnisse und Termine
1. Göppinger SV – Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Stuttgarter Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers (Samstag, 6. September, 14 Uhr), Kickers – SC Freiburg II (Samstag, 13. September, 14 Uhr), KSV Hessen Kassel – Kickers (Samstag, 20. September, 14 Uhr), FC Bayern Alzenau – Kickers (Samstag, 27. September, 14 Uhr), Kickers – SGV Freiberg (Dienstag, 30. September, 19 Uhr). (jüf)

