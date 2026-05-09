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Stuttgarter Kickers in Walldorf David Braigs Abstaubertor bringt Sieg im letzten Auswärtsspiel

Stuttgarter Kickers in Walldorf: David Braigs Abstaubertor bringt Sieg im letzten Auswärtsspiel
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Torschütze David Braig (re.) jubelt mit David Tomic. Foto: Pressefoto Baumann

Die Stuttgarter Kickers landen im letzten Auswärtsspiel beim FC-Astoria Walldorf einen 1:0-Sieg. Joker David Braig trifft und sorgt für gute Stimmung vor den Spielen gegen Großaspach.

Sport: Jürgen Frey (jüf)

David Braig steht bei den Fans der Blauen ohnehin hoch im Kurs. Beim 1:0(0:0)-Auswärtssieg der Stuttgarter Kickers beim FC-Astoria Walldorf erzielte der eingewechselte Stürmer auch noch den entscheidenden Treffer (80.). Dass dem Abstaubertor des 34-Jährigen ein grober Schnitzer von FC-Keeper Tim Hansen vorausging, der den Ball nach einer Flanke von David Tomic fallen ließ, tat dem Jubel keinen Abbruch: Der Kickers-Anhang feierte Braig mit Sprechchören – und auch Sport-Geschäftsführer Lutz Siebrecht freute sich für den Routinier: „Schön für ihn, dass er das Tor gemacht hat. Er hat so lange hart für sein Comeback gearbeitet und sich jetzt mit dem Siegtor belohnt.“

 

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Trainer Kerem Arslan hatte auf die exakt gleiche Anfangsformation gesetzt wie beim 2:0 gegen den FC 08 Homburg. Gut eingespielt lief der Ball dann auch durch die Reihen der Blauen, die vorne immer wieder energisch anliefen und versuchten, Druck auf den Gegner auszuüben. Per Lockl (17.) und Melkamu Frauendorf (37.) ließen zwei Großchancen aus. Auf der Gegenseite rettete Keeper Felix Dornebusch gegen den frei vor ihm auftauchenden Maik Groß (31.).

Nach der Pause passierte vor den 600 Zuschauern im Dietmar-Hopp-Sportpark nicht mehr allzu viel. Bis eben Braig dort stand, wo ein Stürmer zu stehen hat und den Ball über die Linie drückte. Den Rest bereinigte Dornebusch, der Fehler seiner Vorderleute mit souveränen Paraden ausbügelte.

„Die Mannschaft hat alles investiert, gekämpft von der ersten bis zur letzten Minute, aber natürlich war auch das Glück etwas auf unserer Seite. Die Mannschaft hat nicht verdient und nicht unverdient gewonnen, sondern sie hat einfach gewonnen“, brachte es Siebrecht auf den Punkt.

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Durch den Sieg im letzten Auswärtsspiel der Saison blieben die Blauen im dritten Pflichtspiel unter Arslan zum dritten Mal unbesiegt und zum zweiten Mal in Folge ohne Gegentor. Siebrecht: „Es ist eine tolle Sache, wenn man wenig Gegentore zulässt, das gibt Selbstvertrauen und stärkt die gesamte Mannschaft.“

Für die Kickers geht es nun zweimal im Gazi-Stadion gegen Meister und Drittliga-Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach, der am Samstag 0:2 gegen Fulda verlor. Erst am 16. Mai (14 Uhr) im letzten Regionalliga-Saisonspiel, dann am 23. Mai (15.30 Uhr) im WFV-Pokal-Finale. Siebrecht: „Jetzt genießen wir erst einmal den Auswärtssieg, ab Montag befassen wir uns mit Großaspach.“

Aufstellung Kickers

Dornebusch – Danquah, Schwab (76. Mulaj), Borac (65. Petrovic) – Udogu, Lockl, Blank, Frauendorf (65. Berisha) – Tomic, Mauersberger (29. Fundel) – Faß (76. Braig).

Bank: Neaime, Kiefer, Skenderovic, Stojak.

Nicht im Kader: Mitrovic, Abdullahu, Mboob, Schembri, Unsöld, Zaiser.

Saison 2025/26

Ergebnisse
1. Göppinger SV – Stuttgarter Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Stuttgarter Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0, FC Bayern Alzenau – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg 1:1, FSV Frankfurt – Kickers 3:0, Kickers – Bahlinger SC 3:0, TSG Balingen – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 2:1, FC 08 Homburg – Kickers 2:1, Kickers – FC-Astoria Walldorf 2:1, SG Sonnenhof Großaspach – Kickers 3:1, Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 0:1, SV Sandhausen – Kickers 2:1, Eintracht Trier – Kickers 2:4, Kickers – FSV Mainz 05 II 1:0, Kickers Offenbach – Stuttgarter Kickers 0:0, Kickers – TSV Steinbach Haiger 4:1, SC Freiburg II – Kickers 1:3, Kickers – SGV Freiberg (WFV-Pokal-Viertelfinale) 3:1, Kickers – KSV Hessen Kassel 0:1, Kickers – FC Bayern Alzenau 3:0, SGV Freiberg – Kickers 2:1, Kickers – FSV Frankfurt 0:3, Bahlinger SC – Kickers 2:1, Kickers – TSG Balingen 4:1, TSV Schott Mainz – Kickers 3:1, FC Holzhausen – Kickers (WFV-Pokal-Halbfinale) 1:5, Kickers – FC 08 Homburg 2:0, FC-Astoria Walldorf – Kickers 0:1.

Termine
Kickers – SG Sonnenhof Großaspach (16. Mai, 14 Uhr), Kickers – SG Sonnenhof Großaspach (23. Mai, 15.30 Uhr/WFV-Pokal-Finale). (jüf)

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