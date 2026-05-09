Stuttgarter Kickers in Walldorf: David Braigs Abstaubertor bringt Sieg im letzten Auswärtsspiel

David Braig steht bei den Fans der Blauen ohnehin hoch im Kurs. Beim 1:0(0:0)-Auswärtssieg der Stuttgarter Kickers beim FC-Astoria Walldorf erzielte der eingewechselte Stürmer auch noch den entscheidenden Treffer (80.). Dass dem Abstaubertor des 34-Jährigen ein grober Schnitzer von FC-Keeper Tim Hansen vorausging, der den Ball nach einer Flanke von David Tomic fallen ließ, tat dem Jubel keinen Abbruch: Der Kickers-Anhang feierte Braig mit Sprechchören – und auch Sport-Geschäftsführer Lutz Siebrecht freute sich für den Routinier: „Schön für ihn, dass er das Tor gemacht hat. Er hat so lange hart für sein Comeback gearbeitet und sich jetzt mit dem Siegtor belohnt.“