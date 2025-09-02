Stuttgarter Kickers in Weilimdorf: Samuel Unsöld soll erste Minuten bekommen

Das Tranferfenster ist geschlossen. Ab sofort können nur noch vertragslose Spieler verpflichtet werden. Das ist bei Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers nicht zu erwarten. Trainer Marco Wildersinn kann mit dem aktuellen Kader sehr gut leben: „Wir sind jetzt noch jünger, noch entwicklungsfähiger, noch spannender aufgestellt“, sagt der Chefcoach nach der Verpflichtung von Mittelstürmer Samuel Unsöld vom FC Bayern München II. Der 20-Jährige wird künftig mit der Nummer 33 auflaufen und soll schon an diesem Mittwoch (17.15 Uhr) im WFV-Pokal-Achtelfinalspiel beim Verbandsliga-Aufsteiger TSV Weilimdorf zum Einsatz kommen. „Gut möglich, dass er direkt ein paar Minuten sammeln kann, ein bisschen hängt es auch vom Spielverlauf ab“, sagt Wildersinn.

Ohne Zaiser und Skenderovic Nicht im Kader stehen werden die angeschlagenen Meris Skenderovic (Adduktorenprobleme) und Maximilian Zaiser (Oberschenkelbeschwerden). Beim Mittelfeldstrategen hat der Coach die Hoffnung auf einen Einsatz am kommenden Samstag (14 Uhr) im Regionalligaspiel beim TSV Steinbach Haiger noch nicht aufgegeben, eine weitere MRT-Untersuchung soll genaueren Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben.

Unabhängig von diesen beiden Ausfällen wird es einige Änderungen in der Anfangsformation geben. Welche genau, wollte der Coach am Dienstag noch nicht verraten. Ziemlich sicher von Beginn an spielen werden nach seiner abgebrummten Gelb-Rot-Sperre Flamur Berisha, Vincent Schwab, Per Lockl, Nico Fundel, Marlon Faß, Oskar Hencke und Lirjon Abdullahu, möglicherweise auch Torwart Leon Neaime.

„Zwei-Klassen-Unterschied von Beginn an zeigen“

„Wir wollen von Anfang an voll da sein, das Spiel schnell auf unsere Seite ziehen und den Zwei-Klassen-Unterschied zeigen“, sagt Wildersinn. Dann steht einem Einsatz von Samuel Unsöld erst recht nichts im Wege. Wie der Trainer seinen Neuzugang einschätzt? „Samuel hat ein extrem spannendes Stürmerprofil. Er ist groß, beweglich, hat einen starken linken Fuß und strahlt Torgefahr aus.“ Der zweite junge Mittelstürmer im Kickers-Kader, Leihspieler Marlon Faß (19), sei im Vergleich zu Unsöld der noch klarere Strafraumspieler, der die Bälle festmacht.

Saison 2025/26

Ergebnisse und Termine

1. Göppinger SV – Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Stuttgarter Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (Mittwoch, 3. September, 17.15 Uhr/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers (Samstag, 6. September, 14 Uhr), Kickers – SC Freiburg II (Samstag, 13. September, 14 Uhr), KSV Hessen Kassel – Kickers (Samstag, 20. September, 14 Uhr), FC Bayern Alzenau – Kickers (Samstag, 27. September, 14 Uhr), Kickers – SGV Freiberg (Dienstag, 30. September, 19 Uhr). (jüf)