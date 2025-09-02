 
Stuttgarter Kickers in Weilimdorf Samuel Unsöld soll erste Minuten bekommen

Mittelstürmer Samuel Unsöld im Dress des FC Bayern II, künftig soll er für die Kickers Tore schießen. Foto: IMAGO/sportworld

Die Stuttgarter Kickers werden beim TSV Weilimdorf mit einer veränderten Anfangself auflaufen. Im Laufe der WFV-Pokal-Achtelfinalpartie soll auch Samuel Unsöld zum Einsatz kommen.

Sport: Jürgen Frey (jüf)

Das Tranferfenster ist geschlossen. Ab sofort können nur noch vertragslose Spieler verpflichtet werden. Das ist bei Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers nicht zu erwarten. Trainer Marco Wildersinn kann mit dem aktuellen Kader sehr gut leben: „Wir sind jetzt noch jünger, noch entwicklungsfähiger, noch spannender aufgestellt“, sagt der Chefcoach nach der Verpflichtung von Mittelstürmer Samuel Unsöld vom FC Bayern München II. Der 20-Jährige wird künftig mit der Nummer 33 auflaufen und soll schon an diesem Mittwoch (17.15 Uhr) im WFV-Pokal-Achtelfinalspiel beim Verbandsliga-Aufsteiger TSV Weilimdorf zum Einsatz kommen. „Gut möglich, dass er direkt ein paar Minuten sammeln kann, ein bisschen hängt es auch vom Spielverlauf ab“, sagt Wildersinn.

 

Ohne Zaiser und Skenderovic

Nicht im Kader stehen werden die angeschlagenen Meris Skenderovic (Adduktorenprobleme) und Maximilian Zaiser (Oberschenkelbeschwerden). Beim Mittelfeldstrategen hat der Coach die Hoffnung auf einen Einsatz am kommenden Samstag (14 Uhr) im Regionalligaspiel beim TSV Steinbach Haiger noch nicht aufgegeben, eine weitere MRT-Untersuchung soll genaueren Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben.

