Stuttgarter Kickers in Weilimdorf: Samuel Unsöld soll erste Minuten bekommen

Das Tranferfenster ist geschlossen. Ab sofort können nur noch vertragslose Spieler verpflichtet werden. Das ist bei Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers nicht zu erwarten. Trainer Marco Wildersinn kann mit dem aktuellen Kader sehr gut leben: „Wir sind jetzt noch jünger, noch entwicklungsfähiger, noch spannender aufgestellt“, sagt der Chefcoach nach der Verpflichtung von Mittelstürmer Samuel Unsöld vom FC Bayern München II. Der 20-Jährige wird künftig mit der Nummer 33 auflaufen und soll schon an diesem Mittwoch (17.15 Uhr) im WFV-Pokal-Achtelfinalspiel beim Verbandsliga-Aufsteiger TSV Weilimdorf zum Einsatz kommen. „Gut möglich, dass er direkt ein paar Minuten sammeln kann, ein bisschen hängt es auch vom Spielverlauf ab“, sagt Wildersinn.