Nach einem völlig ungeordneten Beginn kommen die Stuttgarter Kickers im WFV-Achtelfinalspiel beim TSV Weilimdorf zu einem mühevollen 2:1 (1:0).

Vor zwei Jahren hatten die Stuttgarter Kickers beim damaligen Landesligisten TSV Weilimdorf in der dritten Runde mit 7:0 gewonnen. Diesmal tat sich der Fußball-Regionalligisten beim inzwischen in die Verbandsliga aufgestiegenen TSV bedeutend schwerer. Für die Mannschaft von Trainer Marco Wildersinn reichte es aber dennoch zu einem 2:1 (1:0) und zum Einzug ins Viertelfinale, das erst im kommenden Jahr ausgetragen wird.

In der Anfangsphase war die Defensive der Blauen völlig von der Rolle. Mehrmals musste Keeper Leon Neaime mit überragenden Paraden die Kickers vor einem Rückstand bewahren. Nach der Einwechslung von Jacob Danquah für Milan Petrovic wurde es deutlich stabiler. Dennoch war die Führung durch Per Lockl (34.) glücklich.

Nach der Pause bekam der Favorit das Spiel besser in den Griff. Das 2:0 (63.) durch den eingewechselten Melkamu Frauendorf bedeutete für die meisten der 921 Zuschauer die Vorentscheidung. In der 81. Minute verhinderte Neaime mit einer weiteren Blitzreaktion gegen Giuseppe Berretta das 1:2. Drei Minuten später gelang Ex-Kickers-Spieler Bastian Joas doch der Anschlusstreffer. Zu mehr reichte es für das mutige Team von Trainer Oliver Stierle nicht.

Am Samstag (14 Uhr) geht es für die Blauen in der Regionalliga beim TSV Steinbach Haiger weiter. Dass eine enorme Leistungssteigerung notwendig sein wird, um etwas Zählbares zu holen, versteht sich von selbst.

Aufstellung Kickers

Dumrath - Udogu, Petrovic (32. Danquah), Schabe, Fundel – Lockl, Blank (58. Tomic), Kiefer - Hencke (46. Frauendorf), Faß (66. Unsöld), Berisha (89. Borac).

Bank: Dumrath, Mitrovic, Schembri, Abdullahu, Braig.

Nicht im Kader: Dornebusch, Mauersberger, Stojak, Skenderovic, Zaiser.

WFV-Pokal-Achtelfinale

SG Schorndorf - FV Ravensburg 2:5, TSV Berg - 1. FC Normannia Gmünd 7:5 n.E., FC Holzhausen - TSG Balingen, TSV Weilimdorf - Stuttgarter Kickers 1:2, SSV Ulm 1846 - VfL Pfullingen, VfB Bösingen - TSG Backnang (Mittwoch, 1. Oktober, 18.30 Uhr), FV Rot-Weiß Weiler - SGV Freiberg (Mittwoch, 8. Oktober, 18.30 Uhr), TSV Bernhausen - SG Sonnenhof Großaspach (15. Oktober, 19 Uhr).

Saison 2025/26

Ergebnisse und Termine

1. Göppinger SV – Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Stuttgarter Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers (Samstag, 6. September, 14 Uhr), Kickers – SC Freiburg II (Samstag, 13. September, 14 Uhr), KSV Hessen Kassel – Kickers (Samstag, 20. September, 14 Uhr), FC Bayern Alzenau – Kickers (Samstag, 27. September, 14 Uhr), Kickers – SGV Freiberg (Dienstag, 30. September, 19 Uhr). (jüf)