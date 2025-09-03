Nach einem völlig ungeordneten Beginn kommen die Stuttgarter Kickers im WFV-Achtelfinalspiel beim TSV Weilimdorf zu einem mühevollen 2:1 (1:0).
03.09.2025 - 19:07 Uhr
Vor zwei Jahren hatten die Stuttgarter Kickers beim damaligen Landesligisten TSV Weilimdorf in der dritten Runde mit 7:0 gewonnen. Diesmal tat sich der Fußball-Regionalligisten beim inzwischen in die Verbandsliga aufgestiegenen TSV bedeutend schwerer. Für die Mannschaft von Trainer Marco Wildersinn reichte es aber dennoch zu einem 2:1 (1:0) und zum Einzug ins Viertelfinale, das erst im kommenden Jahr ausgetragen wird.