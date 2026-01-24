Bei der Rückkehr von Felix Dornebusch ins Tor der Stuttgarter Kickers gewinnen die Blauen das Testspiel gegen Oberligist 1. CfR Pforzheim 6:1. Neuzugang Abdoulie Mboob trifft zweimal.
Beim 4:3 (1:3) im ersten Testspiel des Jahres gegen Verbandsliga-Spitzenreiter Young Boys Reutlingen hatte sich Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers noch sehr schwer getan. Im zweiten lief es am Samstag bedeutend besser: Gegen den Oberliga-Zehnten 1. CfR Pforzheim gab es vor 240 Zuschauern im ADM-Sportpark über eine Spielzeit von 120 Minuten ein 6:1. „Wir waren sofort gut im Spiel, das war ein guter Test“, sagte Kickers-Sportgeschäftsführer Lutz Siebrecht.