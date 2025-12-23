Stuttgarter Kickers: Keine Entscheidung in der Trainerfrage – aber eine Tendenz

Präsident Rainer Lorz und Präsidiumsmitglied Jürgen Kindler haben gemeinsam mit Sportgeschäftsführer Lutz Siebrecht schon in der vergangenen Woche die sportliche Lage beim Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers analysiert. Auch mit dem Aufsichtsrats-Vorsitzenden Christian Steinle hat sich Lorz ausführlich ausgetauscht, und nicht zuletzt hat sich der Kickers-Chef auch noch einmal mit Cheftrainer Marco Wildersinn Anfang dieser Woche unterhalten.

Beide waren für eine Stellungnahme am Dienstag nicht zu erreichen, doch nach Informationen unserer Redaktion verdichten sich die Anzeichen, dass die Blauen an Wildersinn festhalten. Auch wenn die Entscheidung noch nicht endgültig feststeht – oder zumindest nicht offiziell kommuniziert wurde – ist dies die Tendenz.

Unsere Empfehlung für Sie News zu den Stuttgarter Kickers Kickers-Rivale SGV Freiberg holt alten Sportdirektor zurück In unserem Newsblog halten wir die Fans der Stuttgarter Kickers mit Neuigkeiten rund um das Team, Ligarivalen und ehemalige Spieler auf dem Laufenden.

Dass der am Saisonende auslaufende Vertrag des 45-Jährigen verlängert wird, bleibt nach aktuellem Stand unwahrscheinlich – es sei denn, er legt mit seinem Team eine Siegesserie nach der Winterpause hin. Aktuell beträgt der Rückstand des Tabellen-Neunten auf Spitzenreiter SGV Freiberg zwölf Punkte. Der Vorsprung auf einen möglichen Abstiegsplatz nur drei Zähler.

Zur Erinnerung: Aus der Regionalliga Südwest steigen am Saisonende dann fünf Teams ab, wenn aus der dritten Liga zwei Mannschaften in die Regionalliga Südwest runter müssen. Aktuell hat der SSV Ulm 1846 in der dritten Liga sechs Punkte Rückstand ans rettende Ufer, der 1. FC Saarbrücken einen Zähler Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Der VfB Stuttgart II, Waldhof Mannheim und die TSG Hoffenheim II rangieren in der oberen Tabellenhälfte und sind aktuell keine Kandidaten für einen Abstieg in die Regionalliga Südwest.

Winterfahrplan der Kickers

Trainingsstart am 14. Januar 2026. Testspiele: Samstag, 17. Januar, 14 Uhr: Stuttgarter Kickers – Young Boys Reutlingen (Verbandsliga), ADM-Sportpark. Samstag, 24. Januar, 14 Uhr: Stuttgarter Kickers – 1. CfR Pforzheim (Oberliga), ADM-Sportpark oder Pforzheim. Samstag, 31. Januar, 14 Uhr: Stuttgarter Kickers – SpVgg Unterhaching (Regionalliga Bayern), ADM-Sportpark oder Gazi-Stadion auf der Waldau. Samstag, 7. Februar, 13 Uhr: FC Bayern München II (Regionalliga Bayern) – Stuttgarter Kickers, FCB-Campus. Samstag, 14. Februar, 14 Uhr: Stuttgarter Kickers – 1. FC Nürnberg II (Regionalliga Bayern), ADM-Sportpark oder Gazi-Stadion auf der Waldau. Voraussichtlich Samstag, 21. Februar (14 Uhr): Regionalligawiederbeginn Kickers – 1. FSV Mainz 05 II.