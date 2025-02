Drei Wochen vor der Regionalliga-Re-Start verlieren die Stuttgarter Kickers in einem intensiven Test über 120 Minuten beim österreichischen Erstligisten SCR Altach mit 2:3. Sport-Geschäftsführer Lutz Siebrecht kann mit dem Auftritt gut leben.

Jürgen Frey 01.02.2025 - 17:01 Uhr

So ein Testspiel in 230 Kilometer Entfernung muss sich ja lohnen. Also vereinbarten die Stuttgarter Kickers mit dem SCR Altach eine Spieldauer von 120 Minuten. Am Ende verlor der Fußball-Regionalligist beim österreichischen Erstligisten mit 2:3 (2:2, 1:1). „Das war ein guter Test gegen einen guten Gegner. Die Mannschaft hat auf die Zähne gebissen und ist über ihre Grenzen gegangen“, sagte Lutz Siebrecht, der Geschäftsführer Sport der Kickers.