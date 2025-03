Es gehört zur Professionalität, auch jetzt schon die neue Saison zu planen. Dass bei den Stuttgarter Kickers dabei ein Mittelstürmer weit oben auf der Prioritätenliste steht, ist ein offenes Geheimnis. Einen heißen Kandidaten gibt es bereits.

Jürgen Frey 12.03.2025 - 13:24 Uhr

Die Stuttgarter Kickers haben noch alle Chancen, in der Fußball-Regionalliga ins Aufstiegsrennen einzugreifen. Mit einem Sieg am kommenden Samstag (14 Uhr) beim TSV Steinbach Haiger wollen die Blauen ihre Ausgangsposition weiter verbessern und gleichzeitig Werbung für das darauf folgende Schlagerspiel am bundesligafreien Wochenende, am 22. März (14 Uhr/Gazi-Stadion), gegen den aktuellen Spitzenreiter Kickers Offenbach machen.