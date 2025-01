Es war eine unglückliche Aktion ohne Fremdeinwirkung. Bei einer Spielform im Training der Stuttgarter Kickers am Donnerstag setzte Felix Dornebusch dem Ball nach und verdrehte sich das Knie. Am Freitag kam die die niederschmetternde Diagnose: Riss des vorderen Kreuzbandes. Der 30-Jährige muss operiert werden und fällt sechs bis neun Monate aus.

„Die Bedeutung die Dorne als Sportler, aber vor allem auch als Persönlichkeit für uns als Team hat, brauche ich wohl niemandem erklären. Wir werden ihn in dieser schwierigen Phase bestmöglich unterstützen und hoffen, dass er bald auf den Platz zurückkehren kann“, sagte Trainer Marco Wildersinn. Sport-Geschäftsführer Lutz Siebrecht ergänzte: „Es ist natürlich ein harter Schlag für uns alle , aber ganz besonders für Felix. Wir werden ihn in allen medizinischen Fragen, und den erforderlichen Reha-Maßnahmen unterstützen, alles dafür tun, dass er baldmöglichst wieder fit ist.“

Siebrechts Aufgabe ist es nun, vor Schließung des Transferfensters am 3. Februar nach einem Ersatz zu suchen. Denn nur mit dem 20-jährigen Leon Neaime und U-19-Keeper David Mitrovic (18) werden die Blauen die Regionalligasaison nicht zu Ende spielen. Beide sind blutjung, zudem kann auch einer der beiden ausfallen.

Wird Castellucci ein Thema?

Es besteht also Bedarf. Und ein möglicher Kandidat ist Ramon Castellucci. Der 27-Jährige besitzt vom 1. Juli 2025 an einen Einjahresvertrag bei den Kickers, bis zum 30. Juni ist er allerdings noch an den Oberligisten FV Ravensburg gebunden, formale Ausleihen gibt es unterhalb der dritten Liga nicht.

Ramon Castellucci ist an den FV Ravensburg gebunden. Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian Wolf

Castellucci jedenfalls bringt Regionalligaerfahrung mit. Ob und zu welchen Konditionen der Club von Trainer Martin Braun bereit wäre, ihn eventuell früher ziehen zu lassen, ist offen. Zudem gibt es auch andere Torhüter auf dem Markt.

Für Siebrecht bedeutet das vor dem Testspiel der Kickers an diesem Samstag (14 Uhr/ADM-Sportpark) gegen Oberligist FC Nöttingen viel unvorhergesehene Arbeit. Denn auf der Torhüter-Position hatte es bis zum Donnerstag nun wahrlich keinen Bedarf gegeben, denn Dornebusch war im bisherigen Saisonverlauf der konstanteste Kickers-Spieler.

Termine

Vorbereitung

TSV Essingen – Kickers 2:5; Samstag, 25. Januar, 14 Uhr: Testspiel gegen Oberligisten FC Nöttingen (ADM-Sportpark); Samstag, 1. Februar, 14 Uhr: Testspiel beim österreichischen Bundesligisten SCR Altach in der Cashpoint Arena Altach (Schnabelholz 1, 6844 Altach, Vorarlberg, Österreich); Samstag, 8. Februar, 14 Uhr: Testspiel beim Bayern-Regionalligisten FC Augsburg II auf dem Trainingsgelände des FC Augsburg; Samstag, 15. Februar, 14 Uhr: Testspiel beim Bayern-Regionalligisten 1. FC Schweinfurt im Sachs-Stadion in Schweinfurt (Ander-Kupfer-Platz 2, 97424 Schweinfurt).

Regionalliga

Kickers – FC Gießen (22. Februar, 14 Uhr), FC-Astoria Walldorf – Kickers (1. März, 14 Uhr), Kickers – 1. Göppinger SV (7. bis 9. März), TSV Steinbach Haiger – Kickers (14. bis 16. März), Kickers – Kickers Offenbach (21. bis 23. März), FSV Frankfurt – Kickers (28. bis 30. März), Kickers – SGV Freiberg (1./2. April), TSG 1899 Hoffenheim II – Kickers (4. bis 6. April), Kickers – Bahlinger SC (11. bis 13. April), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers (19. bis 21. April), Kickers – Eintracht Trier (25. bis 27. April), Kickers – SC Freiburg II (2. bis 4. Mai), 1. FSV Mainz 05 II – Kickers (10. Mai, 14 Uhr), Kickers – KSV Hessen Kassel (17. Mai, 14 Uhr). (jüf)