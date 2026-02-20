Die Kickers empfangen zum Jahresauftakt in der Regionalliga Südwest den FSV Mainz 05 II. Gelingt den Blauen ein Sieg? Hier geht es zum Liveticker.

Die Stuttgarter Kickers empfangen am Samstag den FSV Mainz 05 II zum Jahresauftakt in der Regionalliga Südwest. Das Team von Trainer Marco Wildersinn konnte in der Wintervorbereitung überzeugen. Vier der fünf Testspiele gewannen die Blauen. Lediglich gegen den 1. FC Nürnberg II gingen die Kickers zuletzt nicht als Sieger vom Platz (Endstand 4:4).

 

Ob sich die Kickers mit Neuzugang Abdoulie Mboob gegen den Tabellendritten der Regionalliga in ähnlich guter Verfassung zeigen, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Blauen in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Kommenden Samstag (14 Uhr) geht es für die Kickers mit einem Auswärtsspiel weiter. Dann trifft die Wildersinn-Truppe auf Kickers Offenbach.