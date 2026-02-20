Die Kickers empfangen zum Jahresauftakt in der Regionalliga Südwest den FSV Mainz 05 II. Gelingt den Blauen ein Sieg? Hier geht es zum Liveticker.
21.02.2026 - 12:00 Uhr
Die Stuttgarter Kickers empfangen am Samstag den FSV Mainz 05 II zum Jahresauftakt in der Regionalliga Südwest. Das Team von Trainer Marco Wildersinn konnte in der Wintervorbereitung überzeugen. Vier der fünf Testspiele gewannen die Blauen. Lediglich gegen den 1. FC Nürnberg II gingen die Kickers zuletzt nicht als Sieger vom Platz (Endstand 4:4).