Maximilian Zaiser fällt mit seiner Oberschenkelverletzung weiter aus. Auch Christian Mauersberger ist für das Heimspiel der Stuttgarter Kickers gegen den SC Freiburg II noch kein Thema.
10.09.2025 - 14:46 Uhr
Im Auswärtsspiel beim TSV Steinbach Haiger (1:0) stand Maximilian Zaiser am vergangenen Samstag schon auf dem Spielberichtsbogen, doch nach dem Warmmachen musste der Mittelfeldspieler des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers doch abwinken. Für ihn rückte Per Lockl kurzfristig in die Anfangsformation und machte auch ein gutes Spiel.