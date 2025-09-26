 
Stuttgarter Kickers: Maximilian Zaiser vor Rückkehr in die Startelf

Stuttgarter Kickers: Maximilian Zaiser vor Rückkehr in die Startelf
1
Maximilian Zaiser (li.) ist wieder schmerzfrei und wird in Alzenau aller Voraussicht nach wieder auf der Sechser-Position von Beginn an spielen. Foto: Baumann/Keppler

Nach Zeit zum Abschalten wollen die Stuttgarter Kickers in Alzenau mit frischem Elan in die englische Woche starten. Maximilian Zaiser steht vor der Rückkehr in die Anfangsformation.

Sport: Jürgen Frey (jüf)

Die Stuttgarter Kickers sind am Mittwoch in die Vorbereitung auf das Regionalligaspiel beim FC Bayern Alzenau (Samstag, 14 Uhr) gestartet. Dass es nach dem 0:3 (0:2) am vergangenen Samstag beim KSV Hessen Kassel drei freie Tage gab, klingt zunächst ungewöhnlich, Marco Wildersinn erklärt den Hintergrund: „Nach der hohen Belastung für viele Spieler in den vergangenen Wochen waren zwei freie Tage ohnehin geplant. Durch eine interne Team-Challenge hat sich die Mannschaft einen zusätzlichen Tag verdient“, sagt der Kickers-Coach, der aber klarstellt: „Wenn die Art und Weise in Kassel überhaupt nicht gepasst hätte, dann hätte ich mir das schon noch mal überlegt. Doch das war nicht der Fall. Und da wir in der Regel eine Sechs-Tage-Woche haben, tut so ein Break zum Abschalten vor der englischen Woche auch mal gut.“

 

Wie sich das Tanken von mentalen und körperlichen Kräften auswirkt, wird sich beim Aufsteiger in Alzenau zeigen. Über das alles entscheidende Kriterium gibt es ohnehin keine zwei Meinungen: Die Kickers müssen vor dem eigenen und dem gegnerischen Tor deutlich konsequenter und effizienter zur Sache gehen. „Spiele werden nicht zwischen den Strafräumen entschieden, sondern in den Strafräumen. Und da müssen wir durchsetzungsstärker und besser werden“, betont auch Wildersinn.

Oskar Hencke: Wachstumsbedingte Schmerzen. Foto: Pressefoto Baumann

Großartige Änderungen in der Anfangsformation sind nicht zu erwarten. Bis auf eine: Maximilian Zaiser wird höchstwahrscheinlich auf die Sechser-Position zurückkehren. Wer für ihn im Mittelfeld weichen muss, ist noch offen. Wird es Per Lockl treffen, würde ein Spezialist für Standardsituationen fehlen.

Wie schon in Kassel wird Flügelspieler Oskar Hencke aller Voraussicht nach nicht im Kader stehen. Der 17-Jährige hat zwar keine akute Verletzung, klagt aber über durch den Wachstumsprozess bedingte Schmerzen. Routinier Christian Mauersberger trainierte ohne Probleme mit. Möglich, dass der 30-jährige Offensivmann sein Comeback im Kader aber erst am kommenden Dienstag (19 Uhr/Gazi-Stadion) im Heimspiel gegen seinen ehemaligen Club SGV Freiberg feiert.

Dieses Duell gegen den bisher ungeschlagenen Spitzenreiter hat Wildersinn noch überhaupt nicht auf dem Schirm: „Ich habe mich geärgert, dass wir in Kassel nicht nachlegen konnten. Jetzt habe ich nur Alzenau im Kopf.“ Dort werde man mit voller Energie alles geben, um zu punkten. „Auch wenn wir wissen, dass das auf einem tiefen Platz kein Selbstläufer wird.“

Saison 2025/26

Ergebnisse
1. Göppinger SV – Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Stuttgarter Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0.

Termine
FC Bayern Alzenau – Kickers (Samstag, 27. September, 14 Uhr), Kickers – SGV Freiberg (Dienstag, 30. September, 19 Uhr), FSV Frankfurt – Kickers (Sonntag, 5. Oktober, 14 Uhr), Kickers – Bahlinger SC (Samstag, 11. Oktober, 14 Uhr), TSG Balingen – Kickers (Samstag, 18. Oktober, 14 Uhr), Kickers – TSV Schott Mainz (Samstag, 25. Oktober, 14 Uhr), FC 08 Homburg – Kickers (Sonntag, 2. November, 14 Uhr), Kickers – FC-Astoria Walldorf (Samstag, 8. November, 14 Uhr), SG Sonnenhof Großaspach – Kickers (Samstag, 15. November, 14 Uhr), Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (Samstag, 22. November, 14 Uhr), SV Sandhausen – Kickers (Sonntag, 30. November, 14 Uhr). (jüf)

