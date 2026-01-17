Die Stuttgarter Kickers liegen im ersten Test nach der Winterpause gegen Young Boys Reutlingen nach einer halben Stunde mit 0:3 zurück, drehen die Partie aber noch und gewinnen mit 4:3.

Schlimmer hätten die ersten Testspielminuten für die Stuttgarter Kickers nach der Winterpause nicht losgehen können. Nach vier Minuten lag der Fußball-Regionalligist gegen Verbandsliga-Spitzenreiter Young Boys Reutlingen durch Tore von Hakan Aktepe und Adil Iggoute mit 0:2 zurück, nach einer halben Stunde ließ Aktepe seinen zweiten Treffer für das Team von Trainer Volker Grimminger zum 0:3 folgen.

Dann erst wachten die Kickers vor den 200 Zuschauern im ADM-Sportark auf. David Braig verwandelte einen an Lirijon Abdullahu verursachten Foulelfmeter zum 1:3 (35.). Meris Skenderovic verkürzte auf 2:3 (64.), Marlon Faß gelang der Ausgleich (79.), David Tomic erzielte sogar noch den 4:3-Siegtreffer für das Team von Chefcoach Marco Wildersinn.

Ihr nächstes Testspiel bestreiten die Kickers am kommenden Samstag (14 Uhr). Erneut im ADM-Sportpark kommt es dann zum Duell mit Oberligist 1. CfR Pforzheim.

Wir haben Fotos vom Testspielauftakt der Blauen. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie!

Aufstellung Kickers

1. Halbzeit Neaime – Blank, Danquah, Schwab, Fundel – Kiefer, Zaiser, Mauersberger (31. Abdullahu) – Berisha, Unsöld (31. Braig), Schembri.

2.. Halbzeit Mitrovic – Udogu, Petrovic, Schwab (74. Fundel), Borac – Tomic, Lockl, Abdullahu (61. Faß) – Hencke (74. Abdullahu), Braig (61. Mboob), Skenderovic.

Termine

Testspiele

Stuttgarter Kickers – Young Boys Reutlingen (Verbandsliga) 4:3. Samstag, 24. Januar, 14 Uhr: Stuttgarter Kickers – 1. CfR Pforzheim (Oberliga), ADM-Sportpark. Samstag, 31. Januar, 14 Uhr: Stuttgarter Kickers – SpVgg Unterhaching (Regionalliga Bayern), ADM-Sportpark oder Gazi-Stadion auf der Waldau. Samstag, 7. Februar, 14 Uhr: FC Bayern München II (Regionalliga Bayern) – Stuttgarter Kickers, Campus FC Bayern. Samstag, 14. Februar, 14 Uhr: Stuttgarter Kickers – 1. FC Nürnberg II (Regionalliga Bayern), ADM Sportpark oder Gazi-Stadion auf der Waldau.

Regionalliga

Kickers – 1. FSV Mainz 05 II (21. Februar, 14 Uhr), Kickers Offenbach – Kickers (28. Februar, 14 Uhr). Noch nicht fix terminiert u.a.: Kickers – TSV Steinbach (6./7./8. März), SC Freiburg II – Kickers (13./14./15. März), Kickers – KSV Hessen Kassel (20./21./22. März), Kickers – FC Bayern Alzenau (27./28./29. März). (jüf)