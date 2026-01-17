Die Stuttgarter Kickers liegen im ersten Test nach der Winterpause gegen Young Boys Reutlingen nach einer halben Stunde mit 0:3 zurück, drehen die Partie aber noch und gewinnen mit 4:3.
Schlimmer hätten die ersten Testspielminuten für die Stuttgarter Kickers nach der Winterpause nicht losgehen können. Nach vier Minuten lag der Fußball-Regionalligist gegen Verbandsliga-Spitzenreiter Young Boys Reutlingen durch Tore von Hakan Aktepe und Adil Iggoute mit 0:2 zurück, nach einer halben Stunde ließ Aktepe seinen zweiten Treffer für das Team von Trainer Volker Grimminger zum 0:3 folgen.