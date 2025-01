Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers startet mit Rückkehrer David Stojak in die Winter-Vorbereitung, Stürmer Niklas Antlitz wird die Blauen dagegen verlassen.

Jürgen Frey 13.01.2025 - 15:54 Uhr

Mit einem alten Bekannten als Neuzugang sind die Stuttgarter Kickers am Montag in die Vorbereitung auf die restlichen 14 Regionalliga-Spiele gestartet: David Stojak war pünktlich zum Trainingsstart nach einem halben Jahr beim FC Nöttingen zu den Blauen zurückgekehrt. Für den Oberligisten hatte der 20-Jährige 13 Tore in der Liga und sieben im badischen Pokal erzielt. Der 1,90 Meter große Stürmer hatte eine einseitige Kündigungsmöglichkeit in seinem Vertrag. „Mit seinen 20 Jahren ist David ein großes Talent, das noch viel Potenzial hat. Er ist ungemein fleißig und bringt viel Dynamik und Power sowie jugendliche Frische mit ins Team“, sagt Sport-Geschäftsführer Lutz Siebrecht.