Bei Oskar Hencke von den Stuttgarter Kickers machen die Kraichgauer das Rennen. Der 18-jährige Offensivspieler soll über das Drittliga-Team der TSG entwickelt werden.

Jürgen Frey 02.02.2026 - 17:38 Uhr

Es wurde lange Zeit verhandelt, nach dem medizinischen Check am Montag war am letzten Tag der Wechselfrist dann endgültig alles klar: Oskar Hencke verlässt mit sofortiger Wirkung den Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers und schließt sich der TSG 1899 Hoffenheim an. Am Offensivmann hatten unter anderem auch der VfB Stuttgart und Zweitligist SC Paderborn Interesse gezeigt.