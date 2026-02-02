Bei Oskar Hencke von den Stuttgarter Kickers machen die Kraichgauer das Rennen. Der 18-jährige Offensivspieler soll über das Drittliga-Team der TSG entwickelt werden.

Sport: Jürgen Frey (jüf)

Es wurde lange Zeit verhandelt, nach dem medizinischen Check am Montag war am letzten Tag der Wechselfrist dann endgültig alles klar: Oskar Hencke verlässt mit sofortiger Wirkung den Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers und schließt sich der TSG 1899 Hoffenheim an. Am Offensivmann hatten unter anderem auch der VfB Stuttgart und Zweitligist SC Paderborn Interesse gezeigt.

 

Am Ende macht der Bundesligist aus dem Kraichgau das Rennen, der den 18-Jährigen über seine Drittligamannschaft entwickeln möchte. Die Ablösesumme liegt nach Informationen unserer Redaktion im mittleren sechsstelligen Bereich.

Hencke spielte seit der U12 bei den Kickers. In dieser Saison kam er 15 Mal in der Regionalligamannschaft zum Einsatz. Er gilt als Typ Straßenfußballer, der am Ball mit seiner Spontanität für Überraschungseffekt sorgt.