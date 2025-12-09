Vieles spricht dafür, dass die Stuttgarter Kickers in der Saison 2026/27 in ihre vierte Saison in der Regionalliga Südwest gehen. Nun wurde der Rahmenterminkalender veröffentlicht.
Die Fußball-Regionallliga Südwest befindet sich bis zum 20. Februar in der Winterpause, jetzt wurde der Rahmenterminkalender für die Spielzeit 2026/2027 veröffentlicht. Dieser basiert auf einer zuvor durchgeführten Abstimmung der Vereine und Kapitalgesellschaften der Regionalliga Südwest. Die Variante, die die Mehrheit der Stimmen erhalten hat, bildet nun die Grundlage für die kommende Saisonplanung.