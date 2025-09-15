Die exakten Termine für die Regionalliga-Spieltage 11 bis 19 stehen fest. Die Stuttgarter Kickers spielen dreimal sonntags und sechsmal samstags.

Die Spieltage 11 bis 19 in der Fußball-Regionalliga im Jahr 2025 sind nun fest terminiert. Die Stuttgarter Kickers bestreiten alle ihre Heimspiele in diesem Zeitraum samstags. Sonntags geht es zum FSV Frankfurt, zum FC 08 Homburg und zum SV Sandhausen. Das württembergische Derby bei der SG Sonnenhof Großasapach findet am Samstag, 15. November, um 14 Uhr statt.

 

Spieltage 11 bis 19

Hier die Übersicht über die Spiele der Mannschaft von Trainer Marco Wildersinn.

11. Spieltag: FSV Frankfurt – Kickers (Sonntag, 5. Oktober, 14 Uhr)

12. Spieltag: Kickers – Bahlinger SC (Samstag, 11. Oktober, 14 Uhr)

13. Spieltag: TSG Balingen – Kickers (Samstag, 18. Oktober, 14 Uhr)

14. Spieltag: Kickers – TSV Schott Mainz (Samstag, 25. Oktober, 14 Uhr)

15. Spieltag: FC 08 Homburg – Kickers (Sonntag, 2. November, 14 Uhr)

16. Spieltag: Kickers – FC-Astoria Walldorf (Samstag, 8. November, 14 Uhr)

17. Spieltag: SG Sonnenhof Großaspach – Kickers (Samstag, 15. November, 14 Uhr)

18. Spieltag: Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (Samstag, 22. November, 14 Uhr)

19. Spieltag: SV Sandhausen – Kickers (Sonntag, 30. November, 14 Uhr)

Arbnor Nuraj (li.) gegen David Braig: Das Duell SG Sonnenhof – Kickers steigt am 15. November. Foto: Pressefoto Baumann

Der letzte Spieltag im Jahr 2025 findet am 5./6./7. Dezember statt. An jenem Wochenende spielen die Kickers bei Eintracht Trier. Der erste Spieltag im neuen Jahr geht zwischen dem 20. und 22. Februar 2026 über die Bühne. Die Blauen empfangen dann den 1. FSV Mainz 05 II. Der letzte Spieltag der Saison 2025/26 ist angesetzt auf den 16. Mai 2026. Eine Woche später findet am 23. Mai das WFV-Pokal-Finale im Gazi-Stadion auf der Waldau statt.

Saison 2025/26

Ergebnisse und Termine
1. Göppinger SV – Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Stuttgarter Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II (Samstag, 13. September, 14 Uhr), KSV Hessen Kassel – Kickers (Samstag, 20. September, 14 Uhr), FC Bayern Alzenau – Kickers (Samstag, 27. September, 14 Uhr), Kickers – SGV Freiberg (Dienstag, 30. September, 19 Uhr). (jüf)