Die exakten Termine für die Regionalliga-Spieltage 11 bis 19 stehen fest. Die Stuttgarter Kickers spielen dreimal sonntags und sechsmal samstags.

Jürgen Frey 15.09.2025 - 14:05 Uhr

Die Spieltage 11 bis 19 in der Fußball-Regionalliga im Jahr 2025 sind nun fest terminiert. Die Stuttgarter Kickers bestreiten alle ihre Heimspiele in diesem Zeitraum samstags. Sonntags geht es zum FSV Frankfurt, zum FC 08 Homburg und zum SV Sandhausen. Das württembergische Derby bei der SG Sonnenhof Großasapach findet am Samstag, 15. November, um 14 Uhr statt.