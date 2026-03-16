Die Spieltage 27 bis 30 in der Fußball-Regionalliga Südwest sind nun zeitgenau terminiert. Für die Stuttgarter Kickers geht es dabei am Ostermontag zum SGV Freiberg.

Jürgen Frey 16.03.2026 - 14:05 Uhr

An diesem Dienstag (19 Uhr/Gazi-Stadion) treffen die Stuttgarter Kickers und der SGV Freiberg im WFV-Pokal-Viertelfinale aufeinander. Nun steht auch fest, wann das Duell der beiden Rivalen in der Fußball-Regionalliga stattfindet: Am Ostermontag (6. April, 14 Uhr) geht es um Punkte im Wasenstadion. Das Heimspiel der Kickers gegen die TSG Balingen geht am Dienstag, 21. April (19 Uhr), im Gazi-Stadion auf der Waldau über die Bühne. Das Regionalliga-Spitzenspiel SG Sonnenhof Großaspach gegen SGV Freiberg ist auf Mittwoch, 22. April (19 Uhr), terminiert.