Die Spieltage 27 bis 30 in der Fußball-Regionalliga Südwest sind nun zeitgenau terminiert. Für die Stuttgarter Kickers geht es dabei am Ostermontag zum SGV Freiberg.

Sport: Jürgen Frey (jüf)

An diesem Dienstag (19 Uhr/Gazi-Stadion) treffen die Stuttgarter Kickers und der SGV Freiberg im WFV-Pokal-Viertelfinale aufeinander. Nun steht auch fest, wann das Duell der beiden Rivalen in der Fußball-Regionalliga stattfindet: Am Ostermontag (6. April, 14 Uhr) geht es um Punkte im Wasenstadion. Das Heimspiel der Kickers gegen die TSG Balingen geht am Dienstag, 21. April (19 Uhr), im Gazi-Stadion auf der Waldau über die Bühne. Das Regionalliga-Spitzenspiel SG Sonnenhof Großaspach gegen SGV Freiberg ist auf Mittwoch, 22. April (19 Uhr), terminiert.

 

Die restlichen Spieltage im Überblick

25. Spieltag (stand bereits fest)

Samstag, 21. März, 14 Uhr: Kickers – KSV Hessen Kassel

26. Spieltag (stand bereits fest)

Samstag, 28. März, 14 Uhr: Kickers – FC Bayern Alzenau

Unsere Empfehlung für Sie

Stuttgarter Kickers gegen Freiberg: Paul Polauke: „Ich spiele mit meinem Heimatverein gegen meinen Herzensverein“

Stuttgarter Kickers gegen Freiberg Paul Polauke: „Ich spiele mit meinem Heimatverein gegen meinen Herzensverein“

Für Paul Polauke ist das Pokalspiel mit dem SGV Freiberg bei den Stuttgarter Kickers ein besonderes Duell. Der Verteidiger sagt, warum, spricht über die Favoritenrolle und seinen Coach.

27. Spieltag (Neu)

Ostermontag, 6. April, 14 Uhr: SGV Freiberg – Stuttgarter Kickers

28. Spieltag (Neu)

Samstag, 11. April, 14 Uhr: Kickers – FSV Frankfurt

29. Spieltag (Neu)

Samstag, 18. April, 14 Uhr: Bahlinger SC – Kickers

30. Spieltag (Neu)

Dienstag, 21. April, 19 Uhr: Kickers – TSG Balingen

31. Spieltag (noch kein fixer Termin)

Freitag bis Sonntag, 24. bis 26. April: TSV Schott Mainz – Kickers

Unsere Empfehlung für Sie

Trainerfrage Stuttgarter Kickers: Vertrag läuft im Sommer aus: Weiter mit oder ohne Marco Wildersinn?

Trainerfrage Stuttgarter Kickers Vertrag läuft im Sommer aus: Weiter mit oder ohne Marco Wildersinn?

Am Saisonende läuft der Vertrag von Trainer Marco Wildersinn aus. Will er bleiben? Wollen die Stuttgarter Kickers mit ihm weitermachen? Was gäbe es für Alternativen? Eine Einordnung.

32. Spieltag (noch kein fixer Termin)

Freitag bis Sonntag, 1. bis 3. Mai: Kickers – FC 08 Homburg

33. Spieltag (fix terminiert)

Samstag, 9. Mai, 14 Uhr: FC-Astoria Walldorf – Kickers

34. Spieltag (fix terminiert)

Samstag, 16. Mai, 14 Uhr: Kickers – SG Sonnenhof Großaspach