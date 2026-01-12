Die ersten zwei Spieltage nach der Winterpause sind zeitgenau angesetzt. Zudem stehen an diesem Mittwoch Wahlen zum Regionalliga-Aufsichtsrat an – Kickers-Chef Rainer Lorz kandidiert.

Da die Spielpläne in den oberen drei Spielklassen noch nicht längerfristiger stehen, konnten für die Fußball-Regionalliga Südwest nur die ersten beiden Spieltage nach der Winterpause zeitgenau festgesetzt werden. Die Stuttgarter Kickers spielen zweimal samstags (jeweils 14 Uhr): Zum Auftakt am 21. Februar daheim im Gazi-Stadion auf der Waldau gegen den 1. FSV Mainz 05 II und eine Woche später am Bieberer Berg bei Kickers Offenbach (28. Februar).

Lorz plant, sich zu engagieren Unterdessen findet an diesem Mittwoch in der Karlsruher Sportschule Schöneck die Ligaversammlung statt. Dabei wird auch der Aufsichtsrat der RLSW Regionalliga Südwest GmbH gewählt. Kickers-Präsident Rainer Lorz hatte bei der Mitgliederversammlung der Blauen im vergangenen November seine Kandidatur angekündigt. Das Kontrollgremium setzt sich aus insgesamt fünf Mitgliedern zusammen, darunter sind drei Verbandsmitglieder und zwei Vertreter der Vereine.

Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Matthias Schöck (Präsident des Württembergischen Fußballverbands), ihm stehen Silke Sinning (Hessischer Fußballverband) und Hans-Jörg Hoch (Südwestdeutscher Fußballverband) zur Seite, von Vereinsseite Patrick Spengler (FSV Frankfurt) und Rafael Kowollik (FC 08 Homburg), der die Regionalliga Südwest auch in der 13-köpfigen Arbeitsgruppe Regionalliga-Reform vertritt.

Schöck bliebt Aufsichtsrats-Chef

Rainer Lorz würde bei einer erfolgreichen Wahl einen der beiden Plätze der Vereinsvertreter einnehmen, wahrscheinlich den von Spengler. Gewählt wird im Drei-Jahres-Turnus. WFV-Chef Schöck wird nach Informationen unserer Redaktion für eine weitere Amtsperiode als Aufsichtsrats-Vorsitzender zur Verfügung stehen – trotz seiner Wahl zum DFB-Vizepräsidenten auf dem Bundestag im vergangenen November.

Die Aufgaben des Regionalliga-Aufsichtsrats sind vielschichtig. Ein gewichtiges Wort mitzureden hat das Gremium, wenn es um die Weiterentwicklung der Liga geht, um Themen wie Vermarktung und Finanzierung. So werden etwa alle Arbeitsverträge der hauptamtlichen Mitarbeiter vom Aufsichtsrat abgesegnet.