Das Positive vorneweg: Die Stuttgarter Kickers gewinnen ihr letztes Regionalligaspiel des Jahres 2024 beim Aufsteiger und Schlusslicht FC 08 Villingen mit 1:0 (1:0). Damit haben sie von den vergangenen neun Partien nur eine verloren (1:2 beim SC Freiburg II) und können den Rückstand auf Spitzenreiter TSG 1899 Hoffenheim II, bei noch 14 ausstehenden Spieltagen im neuen Jahr, auf acht Punkte verkürzen. Die Bundesligareserve aus dem Kraichgau kam beim TSV Steinbach Haiger über ein 0:0 hinaus.

Die Blauen waren vor 1370 Zuschauern in der MS-Technologie-Arena bereits in der vierten Minute in Führung gegangen. Kapitän Nico Blank köpfte den Ball mit seinem zweiten Saisontor nach einer Ecke von David Tomic zum frühen 1:0 ins Netz. Danach waren die Blauen bis zur 30. Minute klar am Drücker, gaben danach bis zur Halbzeit das Heft aber aus der Hand.

Die Dominanz kehrte nach der Pause wieder zurück. Flamur Berisha bei einem Schuss an die Unterkante der Latte (49.) und David Braig (54.), freistehend aus sechs Metern, vergaben zwei Riesenchancen. Der fahrlässige Umgang mit den glasklaren Einschussmöglichkeiten hätte sich fast nach einer Stunde gerächt. Keeper Felix Dornebusch musste gegen 08-Kapitän Nico Tadic sein ganzes Können aufbieten.

Zweimal der eingewechselte Nevio Schembri (76. und 78.) hätte dann den Deckel drauf machen können. Da dies nicht passierte, mussten die über weite Strecken klar überlegenen Kickers (13:3 Ecken) bis zum Ende zittern. In der Nachspielzeit rettete eine weitere Glanzparade von Dornebusch den Dreier für die Blauen, die sich mit mehr Souveränität vor dem Tor viel Arbeit und Nerven hätten sparen können.

Dennoch war die Stimmung bei der abendlichen Weihnachtsfeier im Vip-Raum des Gazi-Stadions durch die drei Punkte gerettet. In der kommenden Woche stehen noch Leistungstests an, ehe die Winterpause ansteht. Trainingsstart 2025 ist am 13. Januar. Das erste Pflichtspiel steigt am 21./22./23. Februar daheim gegen den FC Gießen. Das Ziel ist klar: Die Aufholjagd auf Spitzenreiter „Hoffe zwo“ fortsetzen und das Aufstiegsrennen noch einmal spannend machen.

Aufstellung Kickers

Dornebusch - Blank, Petrovic, Awortwie-Grant, Borac - Tomic (90. Behrendt), Kiefer - Berisha (70. Schembri), Tekerci (80. Lockl), Mauersberger (90. Kalajdzic) - Braig.

Bank: Neaime, Kammerbauer, Schmidts, Dicklhuber, Skenderovic.

Nicht im Kader: Mitrovic, Riedinger, Polauke, Meien, Riehle, de Sousa, Antlitz.

Ergebnisse und Termine

Pflichtspiele

Stuttgarter Kickers – Eintracht Frankfurt II 2:1, FC Esslingen – Kickers 0:5 (WFV-Pokal), FC 08 Homburg – Kickers 1:1, Kickers – FC 08 Villingen 1:0, FC Normannia Gmünd – Kickers 1:3 n. V. (WFV-Pokal), FC Gießen – Kickers 2:2, Kickers – FC-Astoria Walldorf 1:0, 1. Göppinger SV – Kickers 0:0, Kickers – SGV Freiberg 1:3 n. V. (WFV-Pokal), Kickers – TSV Steinbach Haiger 5:1, Kickers Offenbach – Kickers 2:0, Kickers – FSV Frankfurt 0:1, SGV Freiberg – Kickers 2:2, Kickers – TSG 1899 Hoffenheim II 1:2, Bahlinger SC – Kickers 1:3, Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 2:2, Eintracht Trier – Kickers 0:6, SC Freiburg II – Kickers 2:1, Kickers – 1. FSV Mainz 05 II 1:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 1:3, Eintracht Frankfurt II – Kickers 0:0, Kickers – FC 08 Homburg 3:0, FC 08 Villingen – Kickers 0:1, Kickers – FC Gießen (21./22./23. Februar 2025). (jüf)