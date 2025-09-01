Stuttgarter Kickers: Sinan Tekerci geht, Samuel Unsöld vor dem Einstieg

Am Mittag kam der Vollzug in Sachen Sinan Tekerci. Der Offensivmann und die Stuttgarter Kickers haben den Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Der 31-Jährige wird nach Informationen unserer Redaktion zu Ligarivale Eintracht Trier wechseln. Offiziell bestätigt haben die Trierer bereits den Zugang von Mittelfeldspieler Christopher Wähling (23/zuletzt TSV Steinbach Haiger). Er war im Sommer auch als Gastspieler für die Stuttgarter Kickers am Ball.

Sohn von Oliver Unsöld Unterdessen steht Samuel Unsöld vor dem Einstieg bei den Blauen. Der 1,89 Meter große Mittelstürmer war am Montag bereits auf dem Trainingsgelände. Er stand bis zum 1. Juli beim FC Bayern München II unter Vertrag. Vor seiner Zeit beim deutschen Rekordmeister in der bayrischen Landeshauptstadt (2020 bis 2025) spielte der 20-Jährige in seiner Jugendzeit beim VfB Stuttgart (2019/20), beim FC Augsburg (2015 bis 2019) und beim SSV Ulm 1846 (2013-2015). Im Sommer absolvierte er auch ein Probetraining beim niederländischen Zweitligisten Vitesse Arnheim.

Samuel Unsöld ist der Sohn des ehemaligen Ulmer Profis Oliver Unsöld. Der 51-Jährige ist seit November 2023 Leiter des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) der Spatzen. Mit seinem Junior haben die Blauen nun einen dritten Mittelstürmer nach David Braig (34) und Marlon Faß (19), der von Zweitligist Dynamo Dresden allerdings nur ausgeliehen ist. Unsöld wird sich fest an die Kickers binden. Vierter gelernter Angreifer fürs Zentrum wäre David Stojak (20), der wegen eines Kreuzbandrisses allerdings noch Monate ausfällt. Zuletzt hatte Trainer Marco Wildersinn Außenstürmer Flamur Berisha als Mittelstürmer aufgestellt.

Weitere Bewegungen im Kickers-Kader sind vor Schließung des Transferfensters an diesem Montag (20 Uhr) nicht zu erwarten. Am Mittwoch (17.15 Uhr) spielen die Blauen im WFV-Pokal-Achtelfinale beim Verbandsliga-Aufsteiger TSV Weilimdorf.