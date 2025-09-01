Stuttgarter Kickers Sinan Tekerci geht, Samuel Unsöld vor dem Einstieg
Die Stuttgarter Kickers haben den Vertrag mit Sinan Tekerci aufgelöst, Stürmer Samuel Unsöld steht vor einem Einstieg bei den Blauen.
Am Mittag kam der Vollzug in Sachen Sinan Tekerci. Der Offensivmann und die Stuttgarter Kickers haben den Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Der 31-Jährige wird nach Informationen unserer Redaktion zu Ligarivale Eintracht Trier wechseln. Offiziell bestätigt haben die Trierer bereits den Zugang von Mittelfeldspieler Christopher Wähling (23/zuletzt TSV Steinbach Haiger). Er war im Sommer auch als Gastspieler für die Stuttgarter Kickers am Ball.