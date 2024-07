So könnte die Anfangself gegen Eintracht Frankfurt II aussehen

Einige Stammplätze sind bei den Stuttgarter Kickers vergeben. Zwei, drei Positionen für die Anfangsformation beim Regionalliga-Auftakt gegen Eintracht Frankfurt II (Samstag, 14 Uhr) sind noch offen. Wir ordnen die Personalfragen ein.

Jürgen Frey 25.07.2024 - 10:18 Uhr

Marco Wildersinn freut sich über dieses Luxusproblem: „Ich habe die Qual der Wahl, das wünscht man sich als Trainer“, sagt der neue Chefcoach der Stuttgarter Kickers vor dem Regionalliga-Auftakt an diesem Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) gegen Eintracht Frankfurt II. Der Konkurrenzkampf ist in vollem Gange – in dem einen Mannschaftsteil mehr, im anderen weniger. Wir stellen den aktuellen Stand auf den einzelnen Positionen dar.