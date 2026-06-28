Bei brütender Hitze starten die Stuttgarter Kickers am Sonntag im ADM-Sportpark mit der Vorbereitung auf die neue Saison. Wir präsentieren Impressionen vom Aufgalopp.
28.06.2026 - 13:29 Uhr
Trainer Holger Bachthaler trug eine Mütze auf dem Kopf und hielt eine Wasserflasche in der Hand. Bei brütender Hitze bat der neue Trainer des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers am Sonntag um 11.30 Uhr zu einer ersten 75-minütigen Trainingseinheit in den ADM-Sportpark. Lockerungsübungen, Koordinationstraining mit Tennisbällen, Spiele in Kleingruppen und ein Elf-gegen-Elf von Strafraum zu Strafraum standen unter anderem auf dem Programm.