Stuttgarter Kickers So reagiert Marco Wildersinn auf die Trennung am Saisonende
Trainer Marco Wildersinn spricht nach der feststehenden Trennung von den Stuttgarter Kickers über den weiteren Saisonverlauf und seine Ziele.
Trainer Marco Wildersinn spricht nach der feststehenden Trennung von den Stuttgarter Kickers über den weiteren Saisonverlauf und seine Ziele.
Trainer Marco Wildersinn will die gemeinsame Zeit bei den Stuttgarter Kickers positiv abschließen. Vor dem Regionalligaspiel beim Bahlinger SC (Samstag, 14 Uhr) äußert er sich.