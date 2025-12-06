Die Stuttgarter Kickers starten am 14. Januar 2026 mit der Vorbereitung auf die restliche Regionallligasaison. Der vorläufige Winterfahrplan mit fünf Testspielen steht.
Bei Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers ruht der Ball. Der Liga-Spielbetrieb startet 2026 erst wieder mit der Partie gegen den 1. FSV Mainz 05 II (20. bis 22. Februar). Das erste Training auf dem Platz ist für den 14. Januar vorgesehen. Davor stehen ab 10. Januar diverse Tests in den Bereichen Ausdauer und Sprint auf dem Programm. Auch fünf Testspiele sind vorgesehen. Dabei geht es dreimal gegen zweite Mannschaften von Proficlubs, die in der Bayern-Regionalliga spielen. Der vorläufige Plan sieht wie folgt aus: