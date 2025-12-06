Die Stuttgarter Kickers starten am 14. Januar 2026 mit der Vorbereitung auf die restliche Regionallligasaison. Der vorläufige Winterfahrplan mit fünf Testspielen steht.

Bei Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers ruht der Ball. Der Liga-Spielbetrieb startet 2026 erst wieder mit der Partie gegen den 1. FSV Mainz 05 II (20. bis 22. Februar). Das erste Training auf dem Platz ist für den 14. Januar vorgesehen. Davor stehen ab 10. Januar diverse Tests in den Bereichen Ausdauer und Sprint auf dem Programm. Auch fünf Testspiele sind vorgesehen. Dabei geht es dreimal gegen zweite Mannschaften von Proficlubs, die in der Bayern-Regionalliga spielen. Der vorläufige Plan sieht wie folgt aus:

Vorbereitungsspiele Samstag, 17. Januar, 14 Uhr: Stuttgarter Kickers – Young Boys Reutlingen (Verbandsliga), ADM-Sportpark.

Samstag, 24. Januar, 14 Uhr: Stuttgarter Kickers – 1. CfR Pforzheim (Oberliga), Ort noch offen.

Samstag, 31. Januar, 14 Uhr: Stuttgarter Kickers – SpVgg Unterhaching (Regionalliga Bayern), ADM-Sportpark oder Gazi-Stadion auf der Waldau.

Samstag, 7. Februar, 14 Uhr: FC Bayern München II (Regionalliga Bayern) – Stuttgarter Kickers.

Samstag, 14. Februar, 14 Uhr: Stuttgarter Kickers – 1. FC Nürnberg II (Regionalliga Bayern).

Mit viel Mühe setzen sich die Kickes (Lukas Kiefer/re. gegen Angelo Ferreira) im Achtelfinale beim TSV Weilimdorf durch. Foto: Pressefoto Baumann/HansjÃ¼rgen B

Am 13. Februar steht die Auslosung für das WFV-Pokal-Viertelfinale auf dem Programm. Neben den Stuttgarter Kickers sind noch im Rennen:

TSV Berg (Verbandsliga) - setzte sich im Achtelfinale nach Elfmeterschießen mit 7:5 gegen Oberligist 1. FC Normannia Gmünd durch.

FV Ravensburg (Oberliga) – ließ der SG Schorndorf beim 5:2-Auswärtssieg keine Chance.

FC Holzhausen (Verbandsliga) – sorgte mit einem 3:2 nach Elfmeterschießen über Regionalligist TSG Balingen Fußball für eine Überraschung.

SSV Ulm 1846 (dritte Liga) – tritt als Favorit im WFV-Pokal an, unterstrichen durch ein deutliches 7:1 gegen den VfL Pfullingen.

TSG Backnang (Oberliga) – gewann beim Landesligisten VfB Bösingen souverän mit 2:0.

SGV Freiberg (Regionalliga) – setzte sich beim FV Rot-Weiß Weiler im Allgäu mit 2:0 durch und zählt als Regionalliga-Spitzenreiter zu den Favoriten.

SG Sonnenhof Großaspach (Regionalliga/Titelverteidiger) – meldete sich mit einem 7:0 in Bernhausen im Viertelfinale an.

Sasion 2025/26

Ergebnisse

1. Göppinger SV – Stuttgarter Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0, FC Bayern Alzenau – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg 1:1, FSV Frankfurt – Kickers 3:0, Kickers – Bahlinger SC 3:0, TSG Balingen – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 2:1, FC 08 Homburg – Kickers 2:1, Kickers – FC-Astoria Walldorf 2:1, Kickers – SG Sonnenhof Großaspach 2:1, Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 0:1, SV Sandhausen – Kickers 2:1, Eintracht Trier – Kickers 2:4. (jüf)