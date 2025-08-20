 
Stuttgarter Kickers: So sieht Yannick Dreyer den 1. FSV Mainz 05 II

Stuttgarter Kickers: So sieht Yannick Dreyer den 1. FSV Mainz 05 II
Yannick Dreyer als Kickers-Coach und als Trainer bei Mainz 05. Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel, Lorenz/Mainz 05

Seit 2023 arbeitet der frühere Kickers-Trainer Yannick Dreyer für den Nachwuchs des 1. FSV Mainz 05. Vor der Regionalligapartie der Blauen in Mainz ordnet er die Aufgabe ein.

Sport: Jürgen Frey (jüf)

Yannick Dreyer spielt mit seiner U16 erst am Sonntag. Das kommt ihm ganz gelegen, denn dann kann er sich an diesem Samstag das Fußball-Regionalligaspiel des 1. FSV Mainz 05 II gegen die Stuttgarter Kickers anschauen. Das beginnt im Bruchwegstadion übrigens schon um 13 Uhr, damit genügend Zeit bleibt bis zum Anpfiff des Frauen-Zweitligaspiels von Aufsteiger Mainz gegen den SC Sand in der gleichen Spielstätte.

 

Hochgeschätzt in Degerloch

Für Dreyer jedenfalls ist das Duell der 05er gegen die Blauen etwas Besonderes. Nach seiner Zeit bei seinem Heimatverein im Schwarwald, dem FV Kickers 09 Lauterbach, arbeitete er von 2016 bis 2023 als Trainer im Nachwuchsbereich und als Co-Trainer der ersten Mannschaft bei den Kickers. Stets war seine Arbeit in Degerloch hochgeschätzt. Das sprach sich herum. Er bekam das Angebot aus dem Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des Bundesligisten. Erst trainierte der Sportwissenschaftler und Inhaber der A-Lizenz sowie DFB-Elite-Jugend-Lizenz die U15, nun die U16.

Sein Vertrag läuft am Saisonende aus. Die Mainzer wollen mit ihm verlängern. Er selbst zeigt sich auch nicht abgeneigt: „Ich fühle mich sehr wohl in der Stadt und im Verein. Aber klar, sehe ich mich nicht ewig im Kinder- und Jugendfußball. Am Ende muss auch Perspektive stimmen“, sagt der 32-Jährige.

„Total offenes Spiel“

Doch erst einmal freut er sich, am Samstag mal wieder ein paar bekannte Gesichter aus Stuttgarter Zeiten in Mainz zu sehen. Wie der das Duell einschätzt? „Die Kickers machen einen stabilen Eindruck. Dennoch gibt es keinen Favoriten, es wird ein total offenes Spiel, es wird eng hergehen und es kann in beide Richtungen ausgehen“, meint Dreyer. Er schätzt, dass die Kickers einen Tick mehr Ballbesitz haben werden, die 05er eher auf Umschaltspiel setzen.

Das jüngste 3:1 der Mainzer gegen Kickers Offenbach will er nicht überbewerten: „Da waren vier Jungprofis von oben dabei. Das hat dem Team schon geholfen.“ Kacper Potulski (17) sah in der Partie vor 4800 Zuschauern die Rote Karte. Er wird sicher fehlen. Ob Konstantin Schopp (19), Daniel Gleiber (20) und Kasey Bos (21) gegen die Kickers dabei sein werden, ist fraglich. Zumal das Bundesligasteam durch die Teilnahme an der Conference League in den nächsten Tagen im Donnerstag-Sonntag-Donnerstag-Rhytmus am Ball ist.

Top-Torjäger Moreno Fell

Zwei Tore für das Team von Trainer Benjamin Hoffmann erzielte gegen Offenbach übrigens Fabio Moreno Fell. Der Torjäger ist ein Neuzugang, der in der vergangenen Runde für den Südwest-Verbandsligisten TSV Gau-Odernheim 50 Saisontreffer erzielte. Der 25-Jährige wurde im vergangenen Frühjahr auch mal mit den Stuttgarter Kickers in Verbindung gebracht. Auf ihn werden die Blauen am Samstag mit Sicherheit ein ganz besonderes Auge werfen.

Weitere Artikel zu Stuttgarter Kickers Stuttgart-Degerloch
 