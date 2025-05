Fehlende Konstanz, oftmals zu wenig Biss, Emotionen und Widerstandsfähigkeit – solche Auftritte der Stuttgarter Kickers steigern naturgemäß auch die Kritik am Trainer. Um die Situation um Marco Wildersinn einzuordnen, bedarf es einer tiefer gehenden Analyse.

Jürgen Frey 12.05.2025 - 11:05 Uhr

Sechs Auswärtsspiele hatten die Stuttgarter Kickers 2025, das peinliche 1:4 beim FSV Mainz 05 II bedeutete die fünfte Niederlage auf fremdem Platz in diesem Kalenderjahr, nur beim FSV Frankfurt (1:0) nahmen die Blauen etwas Zählbares mit. Insgesamt ergatterte die Mannschaft von Trainer Marco Wildersinn in den 13 Spielen nach der Winterpause magere 16 Punkte. „Gerade die Auswärtsbilanz ist extrem enttäuschend und lässt sich auch nicht mit unseren Ausfällen erklären“, räumt der Coach vor dem letzten Saisonspiel am Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) in der Regionalliga gegen Hessen Kassel offen ein.