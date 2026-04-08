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Stuttgarter Kickers Spannung hochhalten? Für Marco Wildersinn kein Problem

Stuttgarter Kickers: Spannung hochhalten? Für Marco Wildersinn kein Problem
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Die sportliche Zukunft von Kickers-Trainer Marco Wildersinn über die Saison hinaus ist weiter ungeklärt. Foto: Baumann/Julia Rahn

Für die Stuttgarter Kickers ist die Saison in der Liga gelaufen. Das große Ziel ist der WFV-Pokal-Sieg. Schon vorher wird die Trainerfrage entschieden sein. So ist der aktuelle Stand.

Sport: Jürgen Frey (jüf)

Nicht erst seit der 1:2-Niederlage am Ostermontag bei Spitzenreiter SGV Freiberg ist für die Stuttgarter Kickers klar, dass es sich für sie in der Fußball-Regionalliga nur noch um Tabellenkosmetik dreht. Wo es dagegen noch so richtig um etwas geht, ist der WFV-Pokal-Wettbewerb. Mit zwei Siegen stehen die Blauen im lukrativen DFB-Pokal-Wettbewerb. Wobei die Blauen gut daran tun, die Hürde im Halbfinale am 29. April (17.30 Uhr) beim FC Holzhausen nicht zu leicht zu nehmen. Mit einem Sieg beim Verbandsliga-Zweiten wäre das Finale daheim am 23. Mai im Gazi-Stadion erreicht – gegen den Gewinner der Partie von Oberligist TSG Backnang gegen Regionalligist SG Sonnenhof Großaspach (14. April, 19 Uhr).

 

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So weit will Trainer Marco Wildersinn aktuell noch gar nicht denken. Der 45-Jährige sieht vor dem Regionalliga-Heimspiel an diesem Samstag (14 Uhr) gegen den Tabellennachbarn FSV Frankfurt überhaupt keinen Grund, es in der Liga in irgendeiner Form schleifen zu lassen: „Genauso wie ich hat jeder Spieler den Ehrgeiz, jedes Spiel zu gewinnen. Wir sind voll motiviert und wollen noch Plätze gutmachen in der Tabelle.“ Man sei auf Schlagdistanz. Zu Platz drei beträgt der Rückstand nur vier Punkte. Beim Blick nach unten fällt auf, dass zu Platz elf allerdings auch nur ein Drei-Zähler-Polster besteht.

„Kein Grund, ein Prozent nachzulassen“

Wie auch immer: Jeder Spieler müsse im Training und in den Ligaspielen Leistung bringen, um dann auch im Pokal auf dem Platz zu stehen, zumal es auf einigen Positionen eng zugehe. „Die Spannung hochzuhalten ist kein Problem. Für einige Spieler geht es auch um ihre Zukunft, sie wollen sich präsentieren. Es gibt also keinen Grund, auch nur ein Prozent nachzulassen“, sagt Wildersinn.

Sportliche Zukunft ungewiss: Trainer Marco Wildersinn, Assistenten Kerem Arslan, Dominik Lang (v. li.). Foto: IMAGO/Eibner

Stichwort Zukunft. Die ist nach wie vor auch von Wildersinn und seinen beiden Assistenten Dominik Lang und Kerem Arslan nicht geklärt. Bis Mitte dieser Woche gab es noch keine Gespräche. „Wir befinden uns ja immer noch im genannten Zeitrahmen, ich bleibe entspannt“, sagt der Chefcoach. Wahrscheinlicher wird eine Verlängerung des am Saisonende auslaufenden Vertrags mit fortschreitender Zeit allerdings nicht. Je länger es sich zieht, desto mehr nimmt die Tendenz zu, dass auf einen neuen Impuls auf der Trainerbank gesetzt wird.

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Die Stuttgarter Kickers treffen erste Personalentscheidungen. Wie erwartet werden die Verträge von zwei Offensivspielern nicht verlängert. Einer Schlüsselfigur liegt ein Angebot vor.

Für den Fall einer Trennung von Wildersinn am Rundenende kursieren unterdessen hauptsächlich zwei Namen: Sreto Ristic (50/Co-Trainer bei den Kickers unter Horst Steffen von 2013 bis 2015 und aktuell vereinslos) und vor allem Holger Bachthaler (51), dessen Vertrag als Coach des Bayern-Regionalliga-Vierten FV Illertissen am Saisonende ausläuft.

Saison 2025/26

Ergebnisse
1. Göppinger SV – Stuttgarter Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Stuttgarter Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0, FC Bayern Alzenau – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg 1:1, FSV Frankfurt – Kickers 3:0, Kickers – Bahlinger SC 3:0, TSG Balingen – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 2:1, FC 08 Homburg – Kickers 2:1, Kickers – FC-Astoria Walldorf 2:1, SG Sonnenhof Großaspach – Kickers 3:1, Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 0:1, SV Sandhausen – Kickers 2:1, Eintracht Trier – Kickers 2:4, Kickers – FSV Mainz 05 II 1:0, Kickers Offenbach – Stuttgarter Kickers 0:0, Kickers – TSV Steinbach Haiger 4:1, SC Freiburg II – Kickers 1:3, Kickers – SGV Freiberg (WFV-Pokal-Viertelfinale) 3:1, Kickers – KSV Hessen Kassel 0:1, Kickers – FC Bayern Alzenau 3:0, SGV Freiberg – Kickers 2:1.

Termine
Kickers – FSV Frankfurt (11. April, 14 Uhr), Bahlinger SC – Kickers (18. April, 14 Uhr), Kickers – TSG Balingen (21. April, 19 Uhr), TSV Schott Mainz – Kickers (25. April, 14 Uhr), FC Holzhausen – Kickers (29. April, 17.30 Uhr/WFV-Pokal-Halbfinale), Kickers – FC 08 Homburg (3. Mai, 14 Uhr), FC-Astoria Walldorf – Kickers (9. Mai, 14 Uhr), Kickers – SG Sonnenhof Großaspach (16. Mai, 14 Uhr). (jüf)

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