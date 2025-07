Es war der vorletzte Test vor dem Regionalligastart und die Stuttgarter Kickers haben ihn erfolgreich bestritten: Auf dem Platz des VfR Gommersdorf besiegte die Mannschaft von Trainer Marco Wildersinn den Drittliga-Aufsteiger TSG Hoffenheim II mit 4:1 (1:1).

Nach dem 0:1-Rückstand (21.) durch das Tor von Deniz Zeitler drehten die Blauen die Partie. Nach dem Ausgleich von Mario Borac noch vor der Pause (24.), erzielten David Braig (49.), Oskar Hencke (60.) und der eingewechselte Neuzugang Marlon Faß (78.) die Treffer nach dem Wechsel. „Das war ein guter Test mit einem guten Ergebnis. Wir haben viele Dinge gut gemacht, können aber noch ein paar Dinge verbessern, speziell, wenn der Gegner Druck macht“, sagte Lutz Siebrecht, der Geschäftsführer Sport der Blauen. Zu seinem Debüt kam Neuzugang Melkamu Frauendorf. Siebrecht: „Er hat sich gut eingefügt, zeigte ein paar gute Läufe. Er ist der schnelle, dynamische Mann, den wir gesucht haben.“

Die Kickers zeigten gegen das Team von Neu-Trainer Stefan Kleineheismann einen couragierten Auftritt. Einziger Wermutstropfen war die Verletzung von Per Lockl. Der Mittelfeldstratege musste bereits nach 20 Minuten ausgewechselt werden. Bei einem Zweikampf war sein Gegenspieler, der Ex-Kickers-Profi Ruben Reisig, sehr hart zur Sache gegangen. Lockl knickte um und musste mit dick geschwollenem Knöchel vom Platz. Wie lange der 24-Jährige ausfällt, ist offen.

Nicht im Kader stand Innenverteidiger Brian Behrendt – sehr wahrscheinlich ein Indiz für einen bevorstehenden Wechsel des 33-Jährigen zum Regionalliga-Aufsteiger FSV Schöningen. Auch Offensivmann Meris Skenderovic kam – wie schon gegen Notts County FC – nicht zum Einsatz. „Das ist eine Entscheidung des Trainers“, sagte Siebrecht. Ganz grundsätzlich müsse man sich Spielzeiten über Trainings- und Spielleistungen verdienen.

Ihren letzten Test vor dem Regionalligastart am 3. August (14 Uhr) bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz bestreiten die Blauen am kommenden Freitag (14 Uhr). Dann kommt der SC Freiburg II in den ADM-Sportpark. Das Spiel wurde um einen Tag vorverlegt, da die Kickers bereits am Dienstag, 29. Juli, in der zweiten WFV-Pokal-Runde beim Sieger der Partie TSV Köngen gegen 1. Göppinger SV antreten.

Aufstellung Kickers

Neaime – Udogu, Danquah (61. Blank), Petrovic, Borac (46. Fundel) – Tomic, Zaiser, Lockl (20. Kiefer) – Hencke (61. Frauendorf), Braig (61. Faß), Berisha (61. Abdullahu).

Saison 2025/25

Termine

Kickers – VfR Mannheim 5:0; TSV Aubstadt – Kickers 1:1; Vorbereitungsturnier in Balingen: FC 08 Villingen – Kickers 2:0; SSC Tübingen – Kickers 0:11; Kickers – Notts County FC 1:1; TSG Hoffenheim II – Kickers beim VfB Gommersdorf 1:4; Freitag, 25. Juli, 14 Uhr: Kickers – SC Freiburg II (ADM-Sportpark); Pflichtspielauftakt: WFV-Pokal, zweite Runde: TSV Köngen/1. Göppinger SV – Kickers (voraussichtlich 29./30. Juli); Regionalligastart am 3. August (14 Uhr) bei SG Barockstadt Fulda-Lehnerz; 10. August, 14 Uhr: Kickers – SV Sandhausen, 17. August, 14 Uhr: Kickers – Eintracht Trier. (jüf)