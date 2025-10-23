Die vergangenen beiden Partien hat Marlon Faß für die Stuttgarter Kickers entschieden und sich vor dem Heimspiel gegen Mainz fürs Erste auf der Mittelstürmerposition durchgesetzt.
So gut wie immer spielen die Stuttgarter Kickers mit einer Sturmspitze. In den bisher 13 Regionalligaspielen hat Trainer Marco Wildersinn dabei auf vier verschiedene zentrale Angreifer in der Anfangsformation gesetzt. Fünfmal auf den aktuell verletzten David Braig, je zweimal auf Flamur Berisha und den nachverpflichteten Samuel Unsöld – und inzwischen viermal auf Marlon Faß. Die Leihgabe von Dynamo Dresden hat die vergangenen beiden Partien für die Blauen entschieden. Beim 3:0 gegen den Bahlinger SC holte er zwei Elfmeter heraus und verwandelte selbst einen. Beim 2:0 bei der TSG Balingen schnürte der 19-Jährige einen Tore-Doppelpack.