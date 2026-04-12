Die Stuttgarter Kickers setzen bei der Nachfolge von Nachwuchs-Chef Norbert Stippel auf eine interne Lösung. Wolfgang Geiger bleibt für den Unterbau ebenfalls weiter ein Thema.
12.04.2026 - 14:00 Uhr
Was die Regionalliga-Mannschaft betrifft, steht die Antwort auf die Trainerfrage für die neue Saison bei den Stuttgarter Kickers noch aus. Wer das Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) der Blauen künftig leitet, wurde dagegen nun auch offiziell bekannt gegeben: Thomas Christ wird Nachfolger des im kommenden Juni ausscheidenden Norbert Stippel. Julian Leist erhält im Bereich Übergang U 17/U 19 zu den Aktiven zusätzliche Verantwortung.