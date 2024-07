Die Fußball-Regionalliga Südwest hat die Spieltage vier bis zehn nun fix terminiert. Das Derby 1. Göppinger SV gegen Stuttgarter Kickers findet am Sonntag, 1. September, in Göppingen statt.

Jürgen Frey 31.07.2024 - 14:05 Uhr

Die Fans der Fußball-Regionalligisten können zumindest einmal bis Ende September fix planen: Die Spieltage vier bis zehn sind nun zeitgenau angesetzt. Das Derby zwischen Aufsteiger 1. Göppinger SV und den Stuttgarter Kickers geht an einem Sonntag, 1. September (14 Uhr), im Göppinger Stadion an der Hohenstaufenstraße über die Bühne. Vom Standard-Termin am Samstag wurde in diesem Fall auf Anraten der Polizei abgewichen, da am 31. August das Bundesligaspiel VfB Stuttgart gegen den 1. FSV Mainz 05 stattfindet. Wir zeigen die Termine der drei württembergischen Regionalligisten in der Übersicht.