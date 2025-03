In der Nachspielzeit verlieren die vor der Pause zu zaghaften Stuttgarter Kickers beim körperlich robusteren TSV Steinbach Haiger mit 1:2. Der Rückstand auf die Spitze wächst vor dem Schlagerspiel gegen Kickers Offenbach damit wieder an.

Zum zweiten Mal im Fußballjahr 2025 konnten die Stuttgarter Kickers nach einem überzeugenden Heimsieg auswärts nicht nachlegen: Beim TSV Steinbach Haiger unterlagen die Blauen mit 1:2 (1:1). Damit beträgt der Rückstand in der Fußball-Regionalliga auf Spitzenreiter FSV Frankfurt (5:1 gegen SG Barockstadt Fulda-Lehnerz) fünf Punkte. Auf Kickers Offenbach (2:2 gegen Eintracht Trier) vier Punkte. Die TSG Hoffenheim II (aktuell drei Zähler vor den Blauen) spielt erst am Sonntag gegen den SC Freiburg II.

„Wir müssen nicht nach den anderen schauen, wenn wir selbst nicht erfolgreich sind“, sagte Sport-Geschäftsführer Lutz Siebrecht, der die Last-Minute-Niederlage als „sehr ärgerlich“ empfand: „Gegen einen starken, robusten und uns körperlich überlegenen Gegner hätten wir uns mit einem Punkt arrangieren können, doch uns fehlte auch das Spielglück.“

Viel zu zaghaft vor der Pause

Die Kickers verloren vor den 1204 Zuschauern im Sibre Sportpark Haarwasen Haiger nach 20 Minuten die Kontrolle über das Spiel. Viel zu zaghaft im Spiel nach vorne und zu unsicher in der Defensive präsentierte sich das Team von Trainer Marco Wildersinn. Keiner zeigte in dieser Phase Führungsqualitäten, keiner riss das Spiel an sich. Mit dem Auftritt einer Spitzenmannschaft hatte die Vorstellung der Blauen ganz und gar nichts zu tun. Verdientermaßen gingen die Steinbacher unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff durch Aaron Manu in Führung.

Die Kickers kamen um einiges wacher und energischer aus der Kabine. Winter-Neuzugang David Stojak verwertete bei seinem durchaus gelungenen Startelfdebüt nach seiner Rückkehr aus Nöttingen die Hereingabe von Mario Borac in bester Mittelstürmermanier zum 1:1 (50.). In ihrer besten Phase verpassten die Kickers nachzulegen. Ein Heber von Christian Mauersberger ging am Tor vorbei (52.), David Tomic traf nur den Pfosten (68.).

Awortwie-Grant verletzt

Als längst alles auf ein Unentschieden hindeutete, schlugen die Steinbacher in der Nachspielzeit mit dem Lucky Punch zu: Eine Freistoß-Hereingab köpfte Ole Käuper zum 2:1-Siegtreffer ins Netz. „Wir hätten den Freistoß erst gar nicht zulassen dürfen“, ärgerte sich Siebrecht. Zum Zeitpunkt des entscheidenden Treffers stand Innenverteidiger Nyamekye Awortwie-Grant schon nicht mehr auf Feld. Er hatte sich zehn Minute vor Schluss am Knöchel verletzt – eine genaue Diagnose steht noch aus.

Ob er am kommenden Samstag (14 Uhr) gegen Kickers Offenbach dabei sein kann, ist also noch offen. Ob die Blauen wieder ihr Heimgesicht zeigen werden genauso – zumal der OFC deutlich mehr Gegenwehr leisten wird, als der FC Gießen und der 1. Göppinger SV bei ihren 0:3-Niederlagen in Degerloch.

Aufstellung Kickers

Neaime – Schmidts, Petrovic, Awortwie-Grant (82. Polauke), Borac – Tomic, Lockl, Kiefer – Schembri (63. Rexhepi), Stojak (78. Skenderovic), Mauersberger (82. Berisha).

Bank: Köstel, Mitrovic, Kammerbauer, Behrendt, Riehle.

Nicht im Kader: Dornebusch, Lord, Riedinger, Meien, Blank, de Sousa, Hencke, Braig.

Rückrunde-Ergebnisse und -Termine

Regionalliga

Kickers – FC Gießen 3:0, FC-Astoria Walldorf – Kickers 3:2, Kickers – 1. Göppinger SV 3:0, TSV Steinbach Haiger – Kickers 2:1, Kickers – Kickers Offenbach (22. März, 14 Uhr), FSV Frankfurt – Kickers (30. März, 14 Uhr), TSG 1899 Hoffenheim II – Kickers (6. April, 14 Uhr), Kickers – SGV Freiberg (9. April, 19 Uhr), Kickers – Bahlinger SC (12. April, 14 Uhr), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers (19. April, 14 Uhr), Kickers – Eintracht Trier (25. bis 27. April), Kickers – SC Freiburg II (2. bis 4. Mai), 1. FSV Mainz 05 – Kickers (10. Mai, 14 Uhr), Kickers – KSV Hessen Kassel (17. Mai, 14 Uhr). (jüf)