Was unsere Redaktion bereits berichtete, bestätigten die Stuttgarter Kickers noch am Sonntag: Der Fußball-Regionalligist baut weiter auf Trainer Marco Wildersinn.

Die Tendenz gab es schon länger, nun haben es auch die Stuttgarter Kickers offiziell bestätigt: Es geht auch im neuen Jahr weiter mit Trainer Marco Wildersinn. Dies ergab die Analyse beim Fußball-Regionalligisten des vergangenen halben Jahres: „Wir waren alle mit den vergangenen sechs Monaten nicht zufrieden und wollen für die restlichen Spielen an verschiedenen Stellschrauben drehen“, sagte Präsident Rainer Lorz.

Man habe es sich nicht leicht gemacht, erklärt der Präsident weiter, die Lage aus allen Seiten betrachtet und auch mit Trainer Marco Wildersinn besprochen. Man war sich einig, dass die Veränderungen nicht im personellen Bereich liegen sollen. Lorz: „Wir sind alle der Meinung, dass wir mit den vorhandenen Ressourcen und den Verantwortlichen mehr herausholen können.“

Lutz Siebrecht, Geschäftsführer Sport, ergänzte: „Ich bin nach den Gesprächen optimistisch, dass wir in den verbleibenden Spielen eine Kickers-Mannschaft sehen werden, die mit einfachem klaren Spielsystem und intensivem Spiel gegen den Ball uns allen Spaß und Freude bereiten wird.“

In der Tabelle nach oben klettern

Dabei will der aktuelle Tabellen-Neunte weiter nach oben klettern. „Natürlich wollen wir uns auch in der Tabelle verbessern“, sagte der Präsident, „aber wie bereits bei der Mitgliederversammlung erwähnt, wollen wir in dieser Saison insbesondere eine gesunde und seriöse fußballerische und geschäftliche Basis aufbauen, von der wir dann angreifen können. Dabei spielt die weitere Förderung der Jugend eine elementare Rolle.“

Das Ziel des Vereins bleibe unverändert. „Wir wollen auf Dauer in die dritte Liga. Aber eben nicht als Sternschnuppe, sondern als stabiler Verein und mit Amtsträgern, die sich ihrer Verantwortung für den Verein bewusst sind.“

Winterfahrplan der Kickers

Trainingsstart am 14. Januar 2026. Testspiele: Samstag, 17. Januar, 14 Uhr: Stuttgarter Kickers – Young Boys Reutlingen (Verbandsliga), ADM-Sportpark. Samstag, 24. Januar, 14 Uhr: Stuttgarter Kickers – 1. CfR Pforzheim (Oberliga), ADM-Sportpark oder Pforzheim. Samstag, 31. Januar, 14 Uhr: Stuttgarter Kickers – SpVgg Unterhaching (Regionalliga Bayern), ADM-Sportpark oder Gazi-Stadion auf der Waldau. Samstag, 7. Februar, 13 Uhr: FC Bayern München II (Regionalliga Bayern) – Stuttgarter Kickers, FCB-Campus. Samstag, 14. Februar, 14 Uhr: Stuttgarter Kickers – 1. FC Nürnberg II (Regionalliga Bayern), ADM-Sportpark oder Gazi-Stadion auf der Waldau. Voraussichtlich Samstag, 21. Februar (14 Uhr): Regionalliga-Wiederbeginn Kickers – 1. FSV Mainz 05 II.

Saison 2025/26

Ergebnisse

1. Göppinger SV – Stuttgarter Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0, FC Bayern Alzenau – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg 1:1, FSV Frankfurt – Kickers 3:0, Kickers – Bahlinger SC 3:0, TSG Balingen – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 2:1, FC 08 Homburg – Kickers 2:1, Kickers – FC-Astoria Walldorf 2:1, Kickers – SG Sonnenhof Großaspach 2:1, Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 0:1, SV Sandhausen – Kickers 2:1, Eintracht Trier – Kickers 2:4. (jüf)