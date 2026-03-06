 
  2. Sport

Stuttgarter Kickers Verwirrung um Gelbe Karte für David Braig aufgelöst

David Braig sah in Offenbach seine fünfte Gelbe Karte – obwohl er gar nicht spielte. Foto: Pressefoto Baumann

David Braig sieht beim 0:0 bei Kickers Offenbach seine fünfte Gelbe Karte – obwohl der Stürmer der Stuttgarter Kickers gar nicht am Ball war. Wir klären auf.

Sport: Jürgen Frey (jüf)

Im Laufe der Woche verschickt die Fußball-Regionalliga regelmäßig und zuverlässig ihre Informationen an die Presse. Neben Spiel- und Vorberichten sowie Schiedsrichter-Ansetzungen ist darin auch die Rubrik offene Sperren enthalten. Überraschend tauchte dabei der Name David Braig von den Stuttgarter Kickers auf, der wegen der fünften Gelben Karte in der Partie bei Kickers Offenbach (0:0) für das kommende Heimspiel der Blauen gegen den TSV Steinbach Haiger (Samstag, 14 Uhr/Gazi-Stadion) als gesperrt aufgeführt wird.

 

Der Stürmer war und ist nach wie vor wegen muskulärer Probleme nicht einsatzfähig. Er stand in Offenbach nicht auf dem Spielfeld und war zunächst auch nicht auf dem Spielberichtsbogen, der an die Medien vor der Partie in Offenbach verteilt wurde, als Einwechselspieler vermerkt.

Der 34-Jährige war aber in Offenbach mit dabei und hielt sich im Innenraum auf der Bank auf. So bekam er von Schiedsrichter Veron Besiri im Zuge der Turbulenzen um die Rote Karte für den OFC-Spieler Daniel Delanovic in der 56. Minute die Gelbe Karte wegen unsportlichen Verhaltens.

Auf dem offiziellen Spielbericht im DFB-Datencenter und auf Fussball.de wird Braig mit der Nummer 22 als Spieler auf der Bank (nicht als Funktionsträger) aufgeführt und seine Gelbe Karte in der 56. Minute auch vermerkt. Dafür fehlt der Name von Kickers-Kapitän Lukas Kiefer (Nummer 28) in der elektronischen Aufstellung, er war auf dem zunächst verteilten Spielberichtsbogen noch für die Ersatzbank gelistet.

Die Auflösung: Laut Schiedsrichter hatten die Kickers unmittelbar vor Spielbeginn den Spielertausch vorgenommen.

